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世壯運／最強桌球阿嬤盧碧春 帕拉桌球小組賽取二連勝

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
「最強桌球阿嬤」盧碧春今日在小組賽中取二連勝。圖／世壯運執委會提供
「最強桌球阿嬤」盧碧春今日在小組賽中取二連勝。圖／世壯運執委會提供

雙北世界壯年運動會如火如荼進行，帕拉桌球女子單打30+級（TT1-5併組），62歲「最強桌球阿嬤」盧碧春在小組賽中取二連勝。盧笑說，能參加這麼盛大的比賽很難得，希望能把金牌帶回家！

盧碧春自幼罹患小兒麻痺，行動不便，直到42歲陪同丈夫林我欽參與活動，首次拿起球拍，沒想到越打越愛，三年內即奪下全國冠軍，並於2018亞帕運奪下銀牌，還曾代表台灣征戰2016里約與2020東京帕奧，成為台灣帕拉桌球的代表人物，也獲封「最強桌球阿嬤」。

盧碧春今日先以直落三擊敗對手，下午再以3比0戰勝，明日將再繼續迎戰。參賽世壯運的帕拉桌球項目，其實是從小便與父親打球的兒子林子揚的主意，現每週固定陪爸媽練習。

盧碧春分享，一開始有點不太能接受「最強桌球阿嬤」這個稱號，但阿嬤級的選手還參加帕運，「可能真的只有我吧，所以就這樣升級成阿嬤了！」除了選手身分，盧碧春也投身身障桌球教學，雖然不能教腳步，但可以專注技巧與心態。

而盧碧春一路上最堅實的後盾，是她的先生林我欽，當年兩人為了方便練球，經營彩券行錢還特地找了店面後方能擺桌球桌的空間，每天生意結束後兩人鎖門練球兩小時，一練就是17年，「她每天都說不想打，但一上球桌就精神來了。」林我欽笑說，他們沒設定目標要打到幾歲，只說想一直打到老。

「最強桌球阿嬤」盧碧春（右）在家人應援下奮力出擊。圖／世壯運執委會提供
「最強桌球阿嬤」盧碧春（右）在家人應援下奮力出擊。圖／世壯運執委會提供

世壯運

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