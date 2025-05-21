世壯運／最強桌球阿嬤盧碧春 帕拉桌球小組賽取二連勝

雙北世界壯年運動會如火如荼進行，帕拉桌球女子單打30+級（TT1-5併組），62歲「最強桌球阿嬤」盧碧春在小組賽中取二連勝。盧笑說，能參加這麼盛大的比賽很難得，希望能把金牌帶回家！

盧碧春自幼罹患小兒麻痺，行動不便，直到42歲陪同丈夫林我欽參與活動，首次拿起球拍，沒想到越打越愛，三年內即奪下全國冠軍，並於2018亞帕運奪下銀牌，還曾代表台灣征戰2016里約與2020東京帕奧，成為台灣帕拉桌球的代表人物，也獲封「最強桌球阿嬤」。

盧碧春今日先以直落三擊敗對手，下午再以3比0戰勝，明日將再繼續迎戰。參賽世壯運的帕拉桌球項目，其實是從小便與父親打球的兒子林子揚的主意，現每週固定陪爸媽練習。

盧碧春分享，一開始有點不太能接受「最強桌球阿嬤」這個稱號，但阿嬤級的選手還參加帕運，「可能真的只有我吧，所以就這樣升級成阿嬤了！」除了選手身分，盧碧春也投身身障桌球教學，雖然不能教腳步，但可以專注技巧與心態。