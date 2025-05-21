快訊

三峽車禍重傷者傳好消息 男童今晚拔除呼吸管情況穩定

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

網傳三峽車禍肇事者跟侯友宜交好 新北市府指假訊息造謠

世壯運外籍選手敗血症離世 執委會證實：全力協助後事

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
一名報名世壯運田徑項目非本國籍選手，領證報到後、尚未參與任何賽事，今日中午離世，執委會證實此事，並表達哀悼，會全力協助家屬處理後續事宜。本報資料照。
一名報名世壯運田徑項目非本國籍選手，領證報到後、尚未參與任何賽事，今日中午離世，執委會證實此事，並表達哀悼，會全力協助家屬處理後續事宜。本報資料照。

世壯運上周六正式開幕，各項賽程正如火如荼進行，卻傳出一名報名田徑項目非本國籍選手，領證報到後，尚未參與任何賽事，卻傳出今日中午離世，執委會證實此事，並表達哀悼，會全力協助家屬處理後續事宜。

執委會說，今日下午接獲通知，一位報名田徑項目的非本國籍選手，不幸於5月15日領證報到後、尚未參與任何賽事前，於5月20日就醫，今中午因敗血症辭世，執委會深感哀悼，並向家屬表達最深切關懷與慰問。

執委會表示，已第一時間啟動協助機制，體育局局長游竹萍已前往探視慰問家屬，並保持密切聯繫，提供必要的協助與支援，也盼其家屬早日走出傷痛，執委會全力協助處理相關後事安排。

世壯運

延伸閱讀

議員限期增測台北大巨蛋震動噪音 體育局允處理

世壯運游泳館遭控髒亂、選手未比到賽 執委會駁斥：與事實不符

世壯運／又出包？選手大禮包內乾燥劑遇水自燃 執委會回應

綠營爆世壯運工讀生銷毀針織袋「中國製」標籤 世壯運回應了

相關新聞

世壯運／讚恩師劉文等超水準演出 楊勇緯：感覺很神奇

我國兩屆奧運柔道國手楊勇緯今天以教練身分在世壯運賽場上擔任恩師劉文等的場邊指導教練，對於最終劉文等連過3關拿下金牌，楊勇...

世壯運／賽前只練兩次！蔣萬安出戰壁球直落三拿下首勝

世壯運賽事進入第四天，台北市長蔣萬安今天下午首度出戰壁球項目，下午2點抵達台大體育館報到檢錄，蔣表示，壁球是他這次世壯運...

世壯運外籍選手敗血症離世 執委會證實：全力協助後事

世壯運上周六正式開幕，各項賽程正如火如荼進行，卻傳出一名報名田徑項目非本國籍選手，領證報到後，尚未參與任何賽事，卻傳出今...

影／世壯運蔣萬安首戰壁球 直落三拿下首勝

世壯運賽事來到第四天，台北市長蔣萬安分別報名了壘球與壁球比賽，他表示，原本希望透過賽前集訓學習壁球，但因事務繁忙，最後只...

世壯運／扮豬吃老虎！蔣萬安連兩場奪勝 直落三擊敗手錶商老闆

台北市長蔣萬安今天出賽壁球賽程，只練習兩次的他展現高強度的運動天賦，連續兩場以直落三擊敗對手，明天上午11點將再比一場，...

世壯運／80歲不老騎士潘正吉 今拿下個人追逐賽金牌

在台中市清水自由車場進行第4天賽程，80歲的台灣選手潘正吉，是本次世壯運自由車場地賽最老的選手，也是報名80歲以上組2公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。