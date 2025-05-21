世壯運外籍選手敗血症離世 執委會證實：全力協助後事

世壯運上周六正式開幕，各項賽程正如火如荼進行，卻傳出一名報名田徑項目非本國籍選手，領證報到後，尚未參與任何賽事，卻傳出今日中午離世，執委會證實此事，並表達哀悼，會全力協助家屬處理後續事宜。

執委會說，今日下午接獲通知，一位報名田徑項目的非本國籍選手，不幸於5月15日領證報到後、尚未參與任何賽事前，於5月20日就醫，今中午因敗血症辭世，執委會深感哀悼，並向家屬表達最深切關懷與慰問。

執委會表示，已第一時間啟動協助機制，體育局局長游竹萍已前往探視慰問家屬，並保持密切聯繫，提供必要的協助與支援，也盼其家屬早日走出傷痛，執委會全力協助處理相關後事安排。