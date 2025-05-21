影／世壯運蔣萬安首戰壁球 直落三拿下首勝
世壯運賽事來到第四天，台北市長蔣萬安分別報名了壘球與壁球比賽，他表示，原本希望透過賽前集訓學習壁球，但因事務繁忙，最後只上了兩堂教練課，了解壁球比賽規則與練習基本動作，蔣萬安笑說「等下我在場上被KO也不用太驚訝。」
對手梁育實表示，看新聞報導才知道對手是市長蔣萬安，他表示「哭笑不得，沒有想到是他。」梁育實也讚嘆蔣萬安日常體能訓練有數。比賽最終是蔣萬安以3:0大獲全勝，這也是首度現役首長參加IOC認可賽事，蔣萬安表示，這是世壯運推廣全民運動的重要精神。
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