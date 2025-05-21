世壯運／扮豬吃老虎！蔣萬安連兩場奪勝 直落三擊敗手錶商老闆

台北市長蔣萬安今天出賽壁球賽程，只練習兩次的他展現高強度的運動天賦，連續兩場以直落三擊敗對手，明天上午11點將再比一場，若順利拿下將進入下一輪，爭取奪牌機會。

蔣萬安首場比賽以11：9、11：7、11：5直落三拿下勝利，第二場面對桔禾創意整合有限公司負責人張漢寧，蔣萬安再度展現高超天賦，將對手壓制，以11：1、11：2、11：6，大勝對手，看台上不少民眾前來加油打氣，看到蔣好球連連，不少人被「圈粉」為他歡呼。

不過議員許淑華今踢爆世壯運運動手錶被爆出是中國製造，而張漢寧剛好是得標廠商負責人，要求蔣應問清楚，不過兩人今天打球各自練習，未多做交談，而張也疑似刻意避開媒體，未走正門，比賽結束後也默默離開，蔣也未受訪。