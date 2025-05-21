世壯運／80歲不老騎士潘正吉 今拿下個人追逐賽金牌

在台中市清水自由車場進行第4天賽程，80歲的台灣選手潘正吉，是本次世壯運自由車場地賽最老的選手，也是報名80歲以上組2公里個人追逐賽的唯一選手，老而彌堅的他盡管獨自出賽，仍以穩定騎速，以4分40.299秒成績奪冠。台中市運動局表示，明天將是台中場地賽的最後一天，將進行最激烈熱血的領先計分賽及競輪賽，不看可惜。

潘正吉目前仍擔任宜蘭縣自由車委員會總教練，也是世壯運自由車項目所有選手中年紀最大的一位，1967年因為赴義大利米蘭就讀醫學院，因而放棄國手資格的他，受訪時指出，當年隻身前往至義大利留學時，於風行自由車運動的歐洲耳濡目染，因而勤加研讀自由車訓練法，返台數十年來，都是利用工作之餘培訓自由車選手，大力推廣自由車運動，深耕地方被稱為是「宜蘭自由車推手」。

「不老騎士」潘正吉年輕時一度是優秀的自由車選手，甚至得過省運會金牌，迄今60多年，仍保持每天騎車習慣，他說，「50歲前曾經因為心肌梗塞而與死神交手，醫師當時判定只有3%的存活率，他能幸運地逃出死神的魔掌，歸功於年輕時愛騎自由車，才鍛鍊出強壯的心臟。」所以說自由車運動是我的救命恩人，讓我起死回生。

這次在友人的邀約下，潘正吉一共報名了世界壯年運動會自由車場地賽，參加500公尺個人計時賽、2公里個人追逐賽及10公里個人計時繞圈賽等項目，強調是自己和自己在比賽，以80歲的高齡能夠完成比賽，就是對自己的肯定。

台中市運動局表示，2025雙北世界壯年運動會自由車場地賽明天是最後一天賽程，上午是各年齡組的充滿戰術運用的領先計分賽，每10圈進行一次衝刺（sprint），每次衝刺的前四名選手分別獲得5分、3分、2分和1分；下午則是場面激烈熱血的競輪賽，最先衝過終點的選手為勝利者，完美詮釋運動精神與競技魅力。」的重要力量。