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世壯運／遺失剛獲得的金牌 警沙灘找回法國選手帆船賽金牌

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
剛到手世壯運金牌丟失！警沙灘找回法國選手帆船賽金牌。圖／瑞芳警分局提供
剛到手世壯運金牌丟失！警沙灘找回法國選手帆船賽金牌。圖／瑞芳警分局提供

2025年世壯運帆船賽事在新北貢寮區福隆海水浴場舉行，來自世界各國的選手齊聚一堂，昨天熱鬧的頒獎典禮結束後，場邊卻發生意外插曲，一位來自法國的71歲選手發現自己遺失了剛剛獲得的金牌，神情焦急地向現場員警報案求助。員警在烈日下辛苦搜尋半小時，在一處沙灘找到被海沙半掩的金牌，還閃著亮光。

瑞芳警分局昨天獲報找金牌，負責現場秩序的安維組長蕭明宏立即啟動應變措施，指派現場8名執勤員警分區搜尋，並迅速協調人力調配，希望能夠在最短時間內幫助選手找回遺失物。

昨天烈日當空，沙灘廣闊、風沙飛揚的環境，員警們不敢大意，以手腳並用方式仔細搜尋，不放過每一個可能的角落。

雙溪分駐所的警員俞憫苓展現細心與觀察力，在向該名選手了解頒獎後的行動路線與停留位置後，仔細推敲可能掉落的地點，最終在幸小時後，在一處沙灘區域發現一物體隱約閃爍，走近查看後，赫然是一面被海沙半掩的金牌。

經確認後，確定正是該法國選手遺失的金牌。選手見到失而復得的獎牌，明顯鬆了一口氣，向在場員警表達誠摯感謝，也對瑞芳警方在第一時間的反應與積極協助留下深刻印象。

「謝謝你們，我真的很感激。」該名選手用英文向警方道謝，並與協助員警合影留念。

警方表示，這次遺失物是金牌，但對選手而言，獎牌意義非凡，可能是一輩子努力的成果，能夠在第一時間協助找回，讓選手能安心離場，在大型賽會讓國際友人感受到台灣警方的高效率與友善。

世壯運

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