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世壯運／台北市長蔣萬安壁球首戰勝出 對手讚「市長蠻強的」
世壯運賽程進入第五天，台北市長蔣萬安下午首度出戰壁球項目，雖然賽前說自己太忙了只練習兩次，笑說如果在場上被KO也不要太驚訝，但仍在首戰以直落三擊敗對手，展現極佳的運動天賦，連對手都稱讚「市長蠻強的，大家要小心」。
蔣萬安表示，他這次總共報2個項目，分別是壁球及壘球，壘球大學就有打過他很熟悉，壁球則是他想新學的運動。他在首場比賽以以11比9、11比7、11比5直落三力退對手。
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