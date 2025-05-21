世壯運／台北市長蔣萬安壁球首戰勝出 對手讚「市長蠻強的」

世壯運賽程進入第五天，台北市長蔣萬安下午首度出戰壁球項目，雖然賽前說自己太忙了只練習兩次，笑說如果在場上被KO也不要太驚訝，但仍在首戰以直落三擊敗對手，展現極佳的運動天賦，連對手都稱讚「市長蠻強的，大家要小心」。

蔣萬安表示，他這次總共報2個項目，分別是壁球及壘球，壘球大學就有打過他很熟悉，壁球則是他想新學的運動。他在首場比賽以以11比9、11比7、11比5直落三力退對手。 世壯運賽程進入第五天，台北市長蔣萬安（左）下午首度出戰壁球項目，雖然賽前說自己太忙了只練習兩次，但仍在首戰以直落三擊敗對手。記者余承翰／攝影 世壯運賽程進入第五天，台北市長蔣萬安下午首度出戰壁球項目，雖然賽前說自己太忙了只練習兩次，但仍在首戰以直落三擊敗對手。記者余承翰／攝影 世壯運賽程進入第五天，台北市長蔣萬安下午首度出戰壁球項目，雖然賽前說自己太忙了只練習兩次，但仍在首戰以直落三擊敗對手。記者余承翰／攝影 世壯運賽程進入第五天，台北市長蔣萬安（中）下午首度出戰壁球項目，賽前與志工們一同合影。記者余承翰／攝影 世壯運賽程進入第五天，台北市長蔣萬安（右）下午首度出戰壁球項目，雖然賽前說自己太忙了只練習兩次，但仍在首戰以直落三擊敗對手。記者余承翰／攝影