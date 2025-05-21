世壯運／蔣萬安直落三拿下首勝 對手曝對戰心得「其他人要小心」

台北市長蔣萬安今參與世壯運壁球賽程，雖然賽前訪問表示，自己僅練習兩次，被KO不要太驚訝，不過在首場比賽展現驚人運動天賦，直落三擊敗對手，對手也稱讚蔣運動細胞很好，原本要出差的他聽到自己對手是蔣後，也特地改機票參加比賽，直言「其他人要小心了。」

蔣萬安首場比賽以11：9、11：7、11：5直落三拿下勝利，在第一局雙方有來有往，雙方分差一直很近，雖然賽前只打過兩次壁球，但蔣絲毫不怯戰，好幾球看似要失分，都展現高超技巧救回，最後成功拿下首局，氣勢也隨之被帶起，後面兩局也順利拿下，不到半小時就拿到首勝。

首場比賽對手梁育實賽後也稱讚，看得出來蔣萬安平常有在運動，體能還不錯，自己其實也是壁球新手，平常主要是打羽球、跑步，本來想報田徑，但時間關係，最後選擇壁球，沒想到看新聞發現對手是市長，「哭笑不得。」原本要出差還特定把時間喬開。

梁育實說，今天比賽一開始比較緊張，打得也較膠著，但是後面受到感冒影響，也影響自己節奏，輸掉了比賽，也很感謝老婆、同事到場加油，更直言蔣不簡單，呼籲接下來對手要小心。