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世壯運／蕭煌奇出戰柔道 帶傷上陣盡力表現

中央社／ 台北21日電
蕭煌奇（右）近來積極練習柔道，準備參加世壯運。圖／華納音樂提供
蕭煌奇（右）近來積極練習柔道，準備參加世壯運。圖／華納音樂提供

歌手蕭煌奇帶傷參加世壯運柔道項目，他說，對勝負沒有太大把握，但知道對手只有一組，所以不是第1就是第2，只要站上比賽場就是贏了，將以「快樂運動、盡其在我」的心情參加。

台語金曲歌王蕭煌奇從小就學柔道，也曾出戰過帕運，他透過唱片公司分享參加世壯運柔道比賽前的心情。他說，將以「快樂運動、盡其在我」的心情參加比賽。蕭煌奇預計本週六（24日）出賽。

蕭煌奇表示，關於右肩膀的舊傷，因為一直沒有痊癒，試過西醫骨科復健及中醫針灸、民俗拔罐療法，改善不多，目前撥筋復健效果比較顯著，但賽前無法完全好，將會帶傷比賽。

蕭煌奇提到，由於已經多年沒有正式比賽，其實對於勝負沒有太大把握，但知道對手只有一組，所以不是第1就是第2，只要站上比賽場就是贏了。

蕭煌奇表示，感謝各媒體及粉絲、朋友關心，雖然帶傷比賽仍會盡力表現，「沒看到的朋友也可以到演唱會現場，會有一段小小的柔道演出」。

世壯運

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