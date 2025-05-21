聽新聞
0:00 / 0:00
世壯運／蕭煌奇出戰柔道 帶傷上陣盡力表現
歌手蕭煌奇帶傷參加世壯運柔道項目，他說，對勝負沒有太大把握，但知道對手只有一組，所以不是第1就是第2，只要站上比賽場就是贏了，將以「快樂運動、盡其在我」的心情參加。
台語金曲歌王蕭煌奇從小就學柔道，也曾出戰過帕運，他透過唱片公司分享參加世壯運柔道比賽前的心情。他說，將以「快樂運動、盡其在我」的心情參加比賽。蕭煌奇預計本週六（24日）出賽。
蕭煌奇表示，關於右肩膀的舊傷，因為一直沒有痊癒，試過西醫骨科復健及中醫針灸、民俗拔罐療法，改善不多，目前撥筋復健效果比較顯著，但賽前無法完全好，將會帶傷比賽。
蕭煌奇提到，由於已經多年沒有正式比賽，其實對於勝負沒有太大把握，但知道對手只有一組，所以不是第1就是第2，只要站上比賽場就是贏了。
蕭煌奇表示，感謝各媒體及粉絲、朋友關心，雖然帶傷比賽仍會盡力表現，「沒看到的朋友也可以到演唱會現場，會有一段小小的柔道演出」。
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言