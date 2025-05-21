世壯運／賽前只練兩次！蔣萬安出戰壁球直落三拿下首勝

世壯運賽事進入第四天，台北市長蔣萬安今天下午首度出戰壁球項目，下午2點抵達台大體育館報到檢錄，蔣表示，壁球是他這次世壯運想新學項目，但賽前太忙了只有練習兩次，但如果在場上被KO也不要太驚訝，不過第一場面對對手仍展現極高天賦，首場就直落三擊敗對手，拿下勝利。

蔣萬安今天預計進行兩場賽事，他今天在賽前半小時到場準備，他說這次總共報2個項目，分別是壁球及壘球，壘球大學就有打過他很熟悉，壁球則是他想新學的運動，本來賽前要集訓，但因事務繁忙，只練習2次瞭解規則跟練基本動作「等下我在場上被KO也不用太驚訝。」

蔣萬安認為，能夠參與比賽就要有勇氣及對運動有熱情，重要的是能夠學一項新的運動，這也是世壯運推廣全民運動很重要精神，不管是50、60甚至70歲，沒有運動的可以開始培養運動習慣，有運動也可以學習新運動，這幾天他也看了好幾場比賽，很多長輩表現非常亮眼，包含太太的學姊「噴射機阿嬤」林潘秀雲也很厲害，希望大家能放輕鬆參加比賽。

不過議員許淑華爆料指出，世壯運禮包廠商狀況連連，更被爆出手錶是用中國製造，疑違反規定，而蔣今天第二場對手就是禮包得標廠商桔禾創意整合有限公司負責人張漢寧，媒體詢問是否會當面詢問張，蔣表示，一碼歸一碼，如果合約商該負的責任，一定嚴格地依照合約來進行，該怎麼處理就怎麼處理。