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影／兩小時找回手機 世壯運蒙古選手：Amazing Taiwan！

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
來台參加世壯運蒙古籍籃球選手（灰衣者）遺失手機，台北市警方不到兩小時幫忙找回，他開心拿著手機與警方自拍合影。記者廖炳棋／翻攝
來台參加世壯運蒙古籍籃球選手（灰衣者）遺失手機，台北市警方不到兩小時幫忙找回，他開心拿著手機與警方自拍合影。記者廖炳棋／翻攝

目前正值雙北世壯運賽事期間，世界各地選手來到台灣；昨天深夜10時許，一名來台參加比賽的蒙古籍籃球男選手，因不慎丟掉每天和妻女兒子視訊的手機，向台北市敦南派出所報案，不到兩小時，警方就順利幫他取回手機，蒙古選手忍不住感謝：「Thank you Taipei,Amazing Taiwan!」。

敦化南路派出所昨天深夜10時許受理兩名蒙古籍男子報案，其中一名蒙古籍男子說，晚間9時許搭乘公車時不慎遺失手機，經了解兩人是到台灣參加世壯運的蒙古籍籃球選手，當時是搭乘公車要到新北市板橋區的訓練場館。

警方以簡易英文溝通，確認上車地點及時間，查到兩人所搭乘的大都會公車，才剛停靠回中和總站，司機檢查公車後，在車上發現1支蘋果手機，比對型號及手機外觀特徵，都與報案內容相符，警方隨即駕車搭載蒙古籍選手前往確認失物，順利尋回遺失手機，選手也開心地在公車總站與服務人員及警方留下合影。

選手向警方表示，他對於籃球運動非常有興趣，這次與友人組隊來台灣參加比賽，妻子一人在蒙古獨自照顧10歲女兒及7歲兒子，他在訓練以外的時間，都會撥空打視訊電話給家人，報平安也一解思念，因此手機遺失對他來說非常困擾，能夠在報案後一個多小時尋回手機，他覺得非常不可思議。

世壯運

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