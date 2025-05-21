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世壯運／讚恩師劉文等超水準演出 楊勇緯：感覺很神奇

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
「柔道男神」楊勇緯的教練劉文等（右），上午出席雙北世壯運柔道男子73公斤級M6（55至59歲）賽事，楊勇緯（左）則以指導教練身份坐在場邊指導席。記者林伯東／攝影
「柔道男神」楊勇緯的教練劉文等（右），上午出席雙北世壯運柔道男子73公斤級M6（55至59歲）賽事，楊勇緯（左）則以指導教練身份坐在場邊指導席。記者林伯東／攝影

我國兩屆奧運柔道國手楊勇緯今天以教練身分在世壯運賽場上擔任恩師劉文等的場邊指導教練，對於最終劉文等連過3關拿下金牌，楊勇緯賽後也直言換一種方式與劉文等合作感覺很神奇，並直呼劉文等有超水準的發揮，讓他們這些現役選手值得好好學習。

過去都以選手身分在場上競技並由劉文等在場邊執教的楊勇緯，這次世壯運與恩師互換身分登場，在三場賽事中楊勇緯幾乎都是面帶笑容不斷的為恩師加油打氣，談到兩人在場上的互動時，楊勇緯說：「主要還是幫老師加油並提醒他緩一緩、調整一下，這其實蠻有趣的，看到老師們站在舞台上摔，用一種不同身分跟老師合作，我覺得還蠻神奇的，而我們也都應該向這些老師看齊。」

談到劉文等在第三場賽事開賽後不久就靠著過肩摔取得一本勝，楊勇緯更是大讚劉文等有超水準發揮，「老師那個真的是超水準演出，畢竟要在這樣的舞台上，把那麼好的技術發揮出來真的是很不容易。」

除了這次世壯運外，過去兩年楊勇緯也都會在全大運上擔任台體大柔道隊的教練，談到同時保有教練與選手身分，他也認為執教確實帶給自己不同的體悟，「我認為在場邊當教練是可以回饋到自己身上的，這讓我很享受這一切，應該說在每個階段你都是在不斷學習，包括我在當教練、當選首都是如此，這些都能應用到我的比賽或是人生上，讓想法也可以更成熟。」

楊勇緯 世壯運

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