快訊

三峽車禍9人仍住院 重傷女童掉了魂…家屬回現場喊「寶貝別害怕」

昨動第二次手術…三峽車禍肇事翁仍躺加護病房 傳好轉現況曝光

涉性平案洩密送教部性平會調查 葉丙成：道歉並撤文、靜待調查結果

聽新聞
0:00 / 0:00

影／世壯運印度選手鞋破求助警 穿新鞋獲銀牌開心返派出所致謝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
印度選手Kunchu返回派出所向警方致謝。記者黃子騰／翻攝
印度選手Kunchu返回派出所向警方致謝。記者黃子騰／翻攝

2025世界壯年運動會上周末開幕，日前1名參加競走比賽的45歲印度選手Kunchu熱身時運動鞋破損，焦急來到海山分局海山所向警員求助想要買鞋，警方立即指引他至一旁大遠百購買。Kunchu昨天特地返回派出所，開心表示自己獲得銀牌，感謝警方的熱心幫助。

據了解，18日上午10時許45歲印度籍男子Kunchu，焦急的走進海山分局海山派出所向警方求助，Kunchu他隔天要參加世壯運40歲組5公里競走賽事，但運動鞋卻突然在熱身時破損，急需購買合適的跑步鞋。副所長吳愷峰了解情況後，立即協助指引Kunchu至鄰近的板橋大遠百購買，並詳細說明前往路線，Kunchu向警方道謝後，隨即前往採買。

昨天（20日）中午12時許，Kunchu特地返回派出所，向警方開心表示自己已順利完賽並榮獲銀牌，Kunchu說因警方當天的熱心幫助，使他能完整發揮實力，才能獲得銀牌，因此特別前來致謝，並與員警合影留念。

海山分局長林國民表示，世壯運期間警方除強化場館維安與交通疏導外，也致力提供選手與民眾友善協助，展現警察執勤的溫度與國際交流的真誠，讓世界看見台灣警察的人情味與專業形象。

印度選手Kunchu至海山分局海山派出所向警方求助。記者黃子騰／翻攝
印度選手Kunchu至海山分局海山派出所向警方求助。記者黃子騰／翻攝

世壯運

延伸閱讀

台幣4萬也還好！黃仁勳「進馬場不買包」 一雙愛馬仕運動鞋美國、台灣趴趴走

影／魔性十足！陸網神曲「剛買的飛機被打了」創作團隊 再推「雷軍之歌」

印巴停火再傳好消息？官員曝：雙方部隊撤回和平時陣地

印度計劃大增鋼鐵產量 恐礙達成全球減排目標

相關新聞

世壯運／讚恩師劉文等超水準演出 楊勇緯：感覺很神奇

我國兩屆奧運柔道國手楊勇緯今天以教練身分在世壯運賽場上擔任恩師劉文等的場邊指導教練，對於最終劉文等連過3關拿下金牌，楊勇...

世壯運／賽前只練兩次！蔣萬安出戰壁球直落三拿下首勝

世壯運賽事進入第四天，台北市長蔣萬安今天下午首度出戰壁球項目，下午2點抵達台大體育館報到檢錄，蔣表示，壁球是他這次世壯運...

影／兩小時找回手機 世壯運蒙古選手：Amazing Taiwan！

目前正值雙北世壯運賽事期間，世界各地選手來到台灣；昨天深夜10時許，一名來台參加比賽的蒙古籍籃球男選手，因不慎丟掉每天和...

世壯運／足球賽在竹縣25日登場 開放至觀眾席為選手加油

雙北世界壯年運動會歡迎晚會新竹場將於5月24日登場，足球賽事於5月25日至30日在新竹縣第二運動場進行，屆時場地周邊將借...

影／世壯運印度選手鞋破求助警 穿新鞋獲銀牌開心返派出所致謝

2025世界壯年運動會上周末開幕，日前1名參加競走比賽的45歲印度選手Kunchu熱身時運動鞋破損，焦急來到海山分局海山...

影／楊勇緯和教練劉文等交換角色 指導恩師順利摘金

「柔道男神」楊勇緯和教練劉文等這對師徒檔，兩人今天交換角色，在雙北世壯運柔道項目出賽。由楊勇緯當場邊指導教練，劉文等則是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。