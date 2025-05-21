影／世壯運印度選手鞋破求助警 穿新鞋獲銀牌開心返派出所致謝

2025世界壯年運動會上周末開幕，日前1名參加競走比賽的45歲印度選手Kunchu熱身時運動鞋破損，焦急來到海山分局海山所向警員求助想要買鞋，警方立即指引他至一旁大遠百購買。Kunchu昨天特地返回派出所，開心表示自己獲得銀牌，感謝警方的熱心幫助。

據了解，18日上午10時許45歲印度籍男子Kunchu，焦急的走進海山分局海山派出所向警方求助，Kunchu他隔天要參加世壯運40歲組5公里競走賽事，但運動鞋卻突然在熱身時破損，急需購買合適的跑步鞋。副所長吳愷峰了解情況後，立即協助指引Kunchu至鄰近的板橋大遠百購買，並詳細說明前往路線，Kunchu向警方道謝後，隨即前往採買。

昨天（20日）中午12時許，Kunchu特地返回派出所，向警方開心表示自己已順利完賽並榮獲銀牌，Kunchu說因警方當天的熱心幫助，使他能完整發揮實力，才能獲得銀牌，因此特別前來致謝，並與員警合影留念。

海山分局長林國民表示，世壯運期間警方除強化場館維安與交通疏導外，也致力提供選手與民眾友善協助，展現警察執勤的溫度與國際交流的真誠，讓世界看見台灣警察的人情味與專業形象。