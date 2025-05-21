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世壯運／足球賽在竹縣25日登場 開放至觀眾席為選手加油

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
雙北世界壯年運動會歡迎晚會新竹場將於5月24日登場，足球賽事於5月25日至30日在新竹縣第二運動場進行，屆時場地周邊將借用部分道路範圍，籲請民眾可多利用周邊公有停車場，並建議多搭乘接駁車到場，為選手加油。
雙北世界壯年運動會歡迎晚會新竹場將於5月24日登場，足球賽事於5月25日至30日在新竹縣第二運動場進行，屆時場地周邊將借用部分道路範圍，籲請民眾可多利用周邊公有停車場，並建議多搭乘接駁車到場，為選手加油。

雙北世界壯年運動會歡迎晚會新竹場將於5月24日登場，足球賽事於5月25日至30日在新竹縣第二運動場進行，屆時場地周邊將借用部分道路範圍，籲請民眾可多利用周邊公有停車場，並建議多搭乘接駁車到場，為選手加油。

新竹縣政府表示，迎賓晚會將於24日晚上7點30分至晚上9點在新竹縣體育場二樓平台廣場舉行，為歡迎各國選手到新竹參賽，無開放民眾入場；足球賽事期間，開放民眾至觀眾席為選手加油，間將會借用部分道路，請民眾見諒。

歡迎晚會新竹場管制範圍，包括自強一路(福興東路一段至光明六路東一段之間)及福興東路一段(自強一路-莊敬南路)、自強一路尚未編號停車格共計65格(福興東路一段至光明六路東一段之間)以及福興東路一段停車格編號40至72號(自強一路至莊敬南路之間)。管制時間自24日早上8點至25日凌晨1點，接駁車營運時間為24日下午4點30分至晚間10點。

足球賽事期間管制範圍則為莊敬北路、光明六路東一段慢車道至莊敬一街、收費停車格(編號50至88號)。管制時間自22日早上8點至30日晚間10點；接駁車營運時間為25日至27日及29日至30日，其中台鐵竹北站發車時段為早上7點30分至晚間6點50分，高鐵新竹站發車時段為早上7點20分至晚間7點20分。接駁車搭乘站點包括臺鐵竹北站、新竹縣第二運動場、喜來登飯店、新竹高鐵站。

世壯運

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