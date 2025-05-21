影／楊勇緯和教練劉文等交換角色 指導恩師順利摘金

「柔道男神」楊勇緯和教練劉文等這對師徒檔，兩人今天交換角色，在雙北世壯運柔道項目出賽。由楊勇緯當場邊指導教練，劉文等則是以選手身份在柔道男子73公斤級M6（55至59歲）賽事取得三連勝，順利摘下金牌。

兩人過去攜手在東京奧運拿下銅牌，又在杭州亞運奪下金牌，這次雙北世壯運兩人互換身份，劉文等報名參加柔道男子73公斤級M6（55至59歲）賽事，該量級共有4名選手參賽，將採取循環賽制決定成績，楊勇緯則是改以指導教練身份坐在場邊指導席。 「柔道男神」楊勇緯的教練劉文等（右），上午出席雙北世壯運柔道男子73公斤級M6（55至59歲）賽事，拿下三連勝，順利摘下金牌。記者林伯東／攝影 「柔道男神」楊勇緯的教練劉文等（左），上午出席雙北世壯運柔道男子73公斤級M6（55至59歲）賽事，楊勇緯（右）則以指導教練身份坐在場邊指導席，兩人師徒情深。記者林伯東／攝影 「柔道男神」楊勇緯的教練劉文等（右），上午出席雙北世壯運柔道男子73公斤級M6（55至59歲）賽事，楊勇緯（左）則以指導教練身份坐在場邊指導席。記者林伯東／攝影 「柔道男神」楊勇緯的教練劉文等（圖），上午出席雙北世壯運柔道男子73公斤級M6（55至59歲）賽事，拿下三連勝，順利摘下金牌。記者林伯東／攝影 「柔道男神」楊勇緯的教練劉文等（左），上午出席雙北世壯運柔道男子73公斤級M6（55至59歲）賽事，拿下三連勝，順利摘下金牌。記者林伯東／攝影 「柔道男神」楊勇緯的教練劉文等（左），上午出席雙北世壯運柔道男子73公斤級M6（55至59歲）賽事，楊勇緯（右）則以指導教練身份坐在場邊指導席，兩人師徒情深。記者林伯東／攝影 「柔道男神」楊勇緯（左）的教練劉文等（右），上午出席雙北世壯運柔道男子73公斤級M6（55至59歲）賽事，拿下三連勝，順利摘下金牌。兩人賽後合影。記者林伯東／攝影 「柔道男神」楊勇緯的教練劉文等（右），上午出席雙北世壯運柔道男子73公斤級M6（55至59歲）賽事，楊勇緯（左）則以指導教練身份坐在場邊指導席。記者林伯東／攝影