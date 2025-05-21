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世壯運／首戰遇師兄陷苦戰 劉文等：想在場上坐久一點

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
劉文等（左）以3連勝拿下金牌。記者林伯東／攝影
劉文等（左）以3連勝拿下金牌。記者林伯東／攝影

雙北世壯運柔道賽事，我國奧運名教頭劉文等今天與愛徒楊勇緯互換身份，最終他在男子73公斤級M6賽事取得3連勝摘下金牌，對於首場比賽碰上師兄呂耀宗並且一路苦戰到黃金得分賽才勝出，劉文等賽後也直呼比賽很漫長，讓他想在場上坐久一點。

劉文等今天以選手身份在世壯運出賽，愛徒楊勇緯則是擔任場邊指導教練，最終他連過三關拿下金牌，不過對於首場比賽面對師兄呂耀宗就陷入苦戰，直到黃金得分賽才靠著過肩摔取得一本勝，劉文等賽後說：「我們以前就一起在道館練習，也知道他技術很好，最後我算是有掌握到一些優勢，不過他今天狀況也蠻好的。」

不過在過了頭關後，劉文等接下來愈打愈順，第二場比賽面對蒙古強敵在比賽最後38秒取得「有效」得分取勝，最後一戰更是靠著過肩摔迅速取得一本勝，以3連勝拿下勝利。

談到這次世壯運備戰，前一次出賽已經是25年前世界警消運動會的劉文等賽後透露，自己花了3月個的時間降了10公斤，過去一段時間也都會與選手進行對練來找回狀態，「當然是希望把自己最好的狀態表現出來，讓其他選手看到，每一件事只要你願意去做、願意投入，都是有可能的。」

不過劉文等也透露，儘管平時訓練都會以4分鐘為主，但正式比賽的3分鐘對於他來說確實非常漫長，尤其是首場比賽打到黃金得分賽才勝出，「3分鐘打完後，知道還要繼續比黃金得分，我只想說可不可以在場上坐久一點。」

談到2027年世壯運將移師日本關西德島舉行，是否會前去挑戰衛冕，劉文等則笑說：「未來很難說，都還不一定，但會先專注在選手訓練上，到時候再看看，現在我真的全身都在酸。」

世壯運

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