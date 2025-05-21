世壯運／與恩師互換身分！楊勇緯場邊指導劉文等柔道摘金

我國奧運柔道銀牌師徒檔劉文等、楊勇緯，今天在雙北世壯運互換身分，楊勇緯擔任場邊指導教練，劉文等擔任選手，在柔道男子73公斤級M6（55至59歲）賽事取得3連勝，順利摘下金牌。

楊勇緯與劉文等過去攜手在東京奧運拿下銅牌，又在杭州亞運奪下金牌，不過這次雙北世壯運兩人互換身分，劉文等報名參加柔道男子73公斤級M6（55至59歲）賽事，該量級共有4名選手參賽，將採取循環賽制決定成績，楊勇緯擔任指導教練坐在場邊指導席。