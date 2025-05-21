快訊

黃仁勳指美國出口管制策略錯誤讓輝達坐失市場 激勵中國自主發展決心

做一個不讓鄰國攻陷的島嶼：新加坡如何捍衛小國地位？

日Sukiya牛丼店又見惡搞！少女「對嘴狂飲」公用茶壺 最新下場曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

世壯運／與恩師互換身分！楊勇緯場邊指導劉文等柔道摘金

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
楊勇緯（左）不時微笑鼓勵在場上奮戰的恩師劉文等（右）。記者林伯東／攝影
楊勇緯（左）不時微笑鼓勵在場上奮戰的恩師劉文等（右）。記者林伯東／攝影

我國奧運柔道銀牌師徒檔劉文等、楊勇緯，今天在雙北世壯運互換身分，楊勇緯擔任場邊指導教練，劉文等擔任選手，在柔道男子73公斤級M6（55至59歲）賽事取得3連勝，順利摘下金牌。

楊勇緯與劉文等過去攜手在東京奧運拿下銅牌，又在杭州亞運奪下金牌，不過這次雙北世壯運兩人互換身分，劉文等報名參加柔道男子73公斤級M6（55至59歲）賽事，該量級共有4名選手參賽，將採取循環賽制決定成績，楊勇緯擔任指導教練坐在場邊指導席。

首場比賽劉文等面對呂耀宗，雙方就一路拉鋸到黃金得分賽，楊勇緯整場比賽也面帶笑容不斷鼓舞恩師，最終在黃金得分賽1分04秒時，劉文等靠著過肩摔取得一本勝，率先搶下首勝；接下來兩場，劉文等面對蒙古與台灣對手，最終也都順利勝出，以3連勝獲得該組賽事金牌。 

劉文等在世壯運柔道男子73公斤級M6組賽事以3連勝拿下金牌。記者林伯東／攝影
劉文等在世壯運柔道男子73公斤級M6組賽事以3連勝拿下金牌。記者林伯東／攝影
劉文等（左）與楊勇緯（右）在世壯運互換教練與選手身份。記者林伯東／攝影
劉文等（左）與楊勇緯（右）在世壯運互換教練與選手身份。記者林伯東／攝影

世壯運

延伸閱讀

右肩傷一直好不了 金曲歌王蕭煌奇爆世壯運帶傷上場

楊勇緯牽線！法國柔道教練盧卡斯奪金牌 自曝留台2周「最愛雞排熱炒」

楊勇緯鼓勵拚世壯運 法國盧卡斯熱愛台灣想吃雞排

鉛球冠軍3刀刺死儀隊女今解剖 心臟、主動脈都破裂致死

相關新聞

世壯運／與恩師互換身分！楊勇緯場邊指導劉文等柔道摘金

我國奧運柔道銀牌師徒檔劉文等、楊勇緯，今天在雙北世壯運互換身分，楊勇緯擔任場邊指導教練，劉文等擔任選手，在柔道男子73公...

影／楊勇緯和教練劉文等交換角色 指導恩師順利摘金

「柔道男神」楊勇緯和教練劉文等這對師徒檔，兩人今天交換角色，在雙北世壯運柔道項目出賽。由楊勇緯當場邊指導教練，劉文等則是...

世壯運／首戰遇師兄陷苦戰 劉文等：想在場上坐久一點

雙北世壯運柔道賽事，我國奧運名教頭劉文等今天與愛徒楊勇緯互換身份，最終他在男子73公斤級M6賽事取得3連勝摘下金牌，對於...

世壯運／外籍選手錄影片批游泳館混亂？ 當事人致歉「遭斷章取義」

世壯運游泳競賽場館天母北市大詩欣館日前遭指控，環境髒亂、動線不清，甚至還有選手未比到賽，甚至有名巴西選手錄影表示成績公布...

世壯運／陳怡安「斜槓」擊劍賽 止步8強仍很滿意

世壯運昨進入第三天，曾在奧運跆拳道項目奪得金牌國手陳怡安斜槓挑戰擊劍項目，在初賽取得3勝1敗成功晉級，可惜止步於8強。她...

影／世壯運鏈球奪金 和歌山市前議長井上直樹：想喝酒慶祝

雙北世壯運登場，板橋體育場今進行田徑賽事，其中日本和歌山市議會前議長會井上直樹（Naoki Inoue）參加50歲組鍊球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。