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世壯運／與恩師互換身分！楊勇緯場邊指導劉文等柔道摘金
我國奧運柔道銀牌師徒檔劉文等、楊勇緯，今天在雙北世壯運互換身分，楊勇緯擔任場邊指導教練，劉文等擔任選手，在柔道男子73公斤級M6（55至59歲）賽事取得3連勝，順利摘下金牌。
楊勇緯與劉文等過去攜手在東京奧運拿下銅牌，又在杭州亞運奪下金牌，不過這次雙北世壯運兩人互換身分，劉文等報名參加柔道男子73公斤級M6（55至59歲）賽事，該量級共有4名選手參賽，將採取循環賽制決定成績，楊勇緯擔任指導教練坐在場邊指導席。
首場比賽劉文等面對呂耀宗，雙方就一路拉鋸到黃金得分賽，楊勇緯整場比賽也面帶笑容不斷鼓舞恩師，最終在黃金得分賽1分04秒時，劉文等靠著過肩摔取得一本勝，率先搶下首勝；接下來兩場，劉文等面對蒙古與台灣對手，最終也都順利勝出，以3連勝獲得該組賽事金牌。
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