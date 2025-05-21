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世壯運／外籍選手錄影片批游泳館混亂？ 當事人致歉「遭斷章取義」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
世壯運游泳競賽場館天母北市大詩欣館日前遭指控，環境髒亂、動線不清，甚至還有選手未比到賽，引發爭議。記者洪子凱／攝影
世壯運游泳競賽場館天母北市大詩欣館日前遭指控，環境髒亂、動線不清，甚至還有選手未比到賽，引發爭議。記者洪子凱／攝影

世壯運游泳競賽場館天母北市大詩欣館日前遭指控，環境髒亂、動線不清，甚至還有選手未比到賽，甚至有名巴西選手錄影表示成績公布等很久，賽程分組也混亂，被放上「靠北世壯運」粉專。不過該選手在個人臉書指控，影片被斷章取義，自己只是重複別人告訴他事情，自己學會使用APP後並未遇到相關問題，因這段影片承受龐大壓力，向主辦單位致歉。

此次游泳場賽程多數被排在北市大詩欣館，不過舉辦賽事至今，卻引來不少抱怨，質疑動線亂、置物櫃髒亂，甚至粉專「靠北世壯運」還有民眾指控凌晨4點起床卻沒比到賽，該粉專日前也放出一名巴西籍選手認為對於現場賽程安排不滿，引發不少民眾批評。

有名巴西選手錄影表示成績公布等很久，賽程分組也混亂，被放上「靠北世壯運」粉專，不過該選手在個人臉書指控，影片被斷章取義，自己只是重複別人告訴他事情。圖／取自當事人臉書
有名巴西選手錄影表示成績公布等很久，賽程分組也混亂，被放上「靠北世壯運」粉專，不過該選手在個人臉書指控，影片被斷章取義，自己只是重複別人告訴他事情。圖／取自當事人臉書

不過該名巴西選手則在自己臉書發文澄清，強調遭利用內容被斷章取義，他解釋，該影片錄製時間點是在第一場比賽前，他也只是重申別人跟他說遇到問題，由於當天很早起，加上過去都是在公開水域比賽，所以對賽會規則方式不太清楚。

選手說，在他了解並學會使用APP後，就未遇到任何問題，公布成績也都很快，並向世壯運主辦單位道歉，讚美「台灣人絕對是我到訪過最棒的國家之一」。

世壯運

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