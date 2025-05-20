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影／世壯運鏈球奪金 和歌山市前議長井上直樹：想喝酒慶祝

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
日本和歌山市議會前議長會井上直樹（中）參加50歲組鍊球決賽，拋出53.94公尺好成績拿下分組金牌。記者劉懿萱／攝影
日本和歌山市議會前議長會井上直樹（中）參加50歲組鍊球決賽，拋出53.94公尺好成績拿下分組金牌。記者劉懿萱／攝影

雙北世壯運登場，板橋體育場今進行田徑賽事，其中日本和歌山市議會前議長會井上直樹（Naoki Inoue）參加50歲組鍊球決賽，拋出53.94公尺好成績拿下分組金牌。井上直樹說，沒想到今天能拿冠軍，原本想直接去喝酒慶祝，但可惜明天還有比賽。

井上直樹不僅在政壇上與台灣關係密切，且從學生時代就是選手，2012年就曾來台參加2012亞洲常青田徑錦標賽，在鏈球項目奪下冠軍，這次參加世壯運，井上說，是受板橋區長及在台親友團鼓勵號召下報名，2年半前開始訓練，每天早上5時練習1小時，原本入選就很開心了，沒想到能夠拿到冠軍。

井上直樹不僅報名擅長的鏈球比賽，還另外參加鉛球、鐵餅、標槍、半程馬拉松（21.0975 km）等賽事，不過昨日標槍成績是第8名，井上對此成績連說「哈兹卡西」（日文：恥ずかしい，意指害羞）覺得今日成績最好的，本來想直接去喝酒慶祝了，可惜明日還有比賽。

井上直樹說，2027年關西也要舉辦世壯運，非常希望雙北大家都來參加，自己也會代表和歌山出賽。

日本和歌山市議會前議長會井上直樹（Naoki Inoue）參加50歲組鍊球決賽，拋出53.94公尺好成績拿下分組金牌。記者劉懿萱／攝影
日本和歌山市議會前議長會井上直樹（Naoki Inoue）參加50歲組鍊球決賽，拋出53.94公尺好成績拿下分組金牌。記者劉懿萱／攝影
雙北世壯運登場，板橋體育場今進行田徑賽事。記者劉懿萱／攝影
雙北世壯運登場，板橋體育場今進行田徑賽事。記者劉懿萱／攝影

世壯運

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