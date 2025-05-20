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世壯運／準媽咪挺20周孕肚游泳奪金 隔10年再參戰親吐準備歷程

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
曾在全大運單屆拿到5金好手謝至琳，挺著20周又5天孕肚在世壯運女子30＋歲組200公尺混合四式中，以3分02秒33奪金。圖／世壯運執委會提供
曾在全大運單屆拿到5金好手謝至琳，挺著20周又5天孕肚在世壯運女子30＋歲組200公尺混合四式中，以3分02秒33奪金。圖／世壯運執委會提供

世壯運賽程進入第三天，游泳項目仍有不少亮點選手，曾在全大運單屆拿到5金好手謝至琳，目前在北市溪口國小擔任老師，此次相隔十年再戰世壯運，在女子30＋歲組200公尺混合四式中，以3分02秒33奪金，賽後她挺著20周又5天孕肚直呼好累，但也很開心與寶寶一同完賽。

畢業於游泳傳統名校南港高中的謝至琳，學生時期就在賽場上大放異彩，擁有多項全中運混合式大會紀錄，主項是混合和自由式長距離，且曾在2013年全大運單屆拿到5金，但自師大畢業後就離開賽場，謝表示，距離上次比賽已是10年前，得知台灣要辦大型比賽，去年就完成世壯運報名，但在今年初才發現懷孕。

謝至琳坦言，對於是否參賽一開始也會有些擔心，還特別於賽前徵詢醫生，獲醫生同意後如願照常參加，雖然備賽期間因懷孕身體有出狀況，直到一個月前才恢復練習，慢慢的恢復一下，每天下水，但前陣子身體不太舒服沒什麼力氣會嗜睡，只能待在家中休息，練習時間少了很多。

這次世壯運游泳謝至琳共報名50公尺自由式、100公尺自由式和200公尺混合四式三項，今天雖是距離最長但也是她最專長的項目，獲得金牌後，更在自己微凸肚子寫上「20W5DAY」紀念。

賽後謝至琳也直呼「好累，真的好累！」原本抱著輕鬆游，但看了一下參賽名單又覺得有一點機會，評估身體狀況，多花了一點精力去游，獲得不錯成果，「很開心可以跟孩子一同參與世壯運並且拿到金牌！」

世壯運

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