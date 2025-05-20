「棒球情人」高國輝首度挑戰世壯運高球場 大讚賽事超高CP值

曾以全壘打王之姿征服棒球場的「棒球情人」高國輝，在2025雙北世壯運換上Polo衫與球桿，挑戰高爾夫35+男子組，開啟生涯第一場正式高球賽。高國輝也盛讚，本次高球賽事在3座不同球場進行，以報名費3000多元而言，具超高CP值。

今日高國輝首場在台灣高爾夫俱樂部出賽，以總桿109桿完賽，成績不甚理想，仍笑著說「真的很緊張，第1洞開球就直接打到隔壁球道」。

他透露，約10年前在昔日富邦悍將隊友胡金龍的號召下開始接觸高球，當時多半是球季結束後的休閒放鬆，直到2年前退休才逐漸加深投入，每2周打一場球成為日常節奏，這次世壯運則是他第1次站上正式比賽舞台。

高國輝也盛讚本次賽事的安排與超高CP值，高球預賽3天在3座不同球場進行，換算市場價格至少要花上萬元，而世壯運報名費只要3000多元，還有機會打進複賽再多打兩場，「真的很划算，難怪這麼多人報名」。

有別於一般高球賽採比桿制，世壯運採用「史特伯弗積分制」鼓勵參與，即便打出柏忌也能獲得分數。高國輝打完18洞，僅一洞平標準桿，雙柏忌以上佔多數，他苦笑說「成績真的很爛，還好有拿到分數。」

同樣跨界挑戰高球的還有前職籃國手田壘，今日表現穩健，接觸高球也只有1年多的他，雖然沒有抓到小鳥，但還有不少平標準桿，最後以97桿完賽，他表示，過去練習多半就是90幾桿，有時狀況好可以打到8字頭，還在努力挑戰7字頭，今天的結果還算滿意。