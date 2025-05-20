快訊

三峽車禍最新傷況曝！原無呼吸心跳女童救回 加護病房2學童已清醒

年齡下修至70歲！三峽嚴重車禍引高齡駕駛換照質疑 交通部將推3大政策

人海戰術、拖時間…綠委招數出盡不敵藍白聯手 重啟核三公投闖關成功

聽新聞
0:00 / 0:00

「棒球情人」高國輝首度挑戰世壯運高球場 大讚賽事超高CP值

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
曾以全壘打王之姿征服棒球場的「棒球情人」高國輝，在2025雙北世壯運換上Polo衫與球桿，挑戰高爾夫35+男子組。圖／世壯運執委會提供
曾以全壘打王之姿征服棒球場的「棒球情人」高國輝，在2025雙北世壯運換上Polo衫與球桿，挑戰高爾夫35+男子組。圖／世壯運執委會提供

曾以全壘打王之姿征服棒球場的「棒球情人」高國輝，在2025雙北世壯運換上Polo衫與球桿，挑戰高爾夫35+男子組，開啟生涯第一場正式高球賽。高國輝也盛讚，本次高球賽事在3座不同球場進行，以報名費3000多元而言，具超高CP值。

今日高國輝首場在台灣高爾夫俱樂部出賽，以總桿109桿完賽，成績不甚理想，仍笑著說「真的很緊張，第1洞開球就直接打到隔壁球道」。

他透露，約10年前在昔日富邦悍將隊友胡金龍的號召下開始接觸高球，當時多半是球季結束後的休閒放鬆，直到2年前退休才逐漸加深投入，每2周打一場球成為日常節奏，這次世壯運則是他第1次站上正式比賽舞台。

高國輝也盛讚本次賽事的安排與超高CP值，高球預賽3天在3座不同球場進行，換算市場價格至少要花上萬元，而世壯運報名費只要3000多元，還有機會打進複賽再多打兩場，「真的很划算，難怪這麼多人報名」。

有別於一般高球賽採比桿制，世壯運採用「史特伯弗積分制」鼓勵參與，即便打出柏忌也能獲得分數。高國輝打完18洞，僅一洞平標準桿，雙柏忌以上佔多數，他苦笑說「成績真的很爛，還好有拿到分數。」

同樣跨界挑戰高球的還有前職籃國手田壘，今日表現穩健，接觸高球也只有1年多的他，雖然沒有抓到小鳥，但還有不少平標準桿，最後以97桿完賽，他表示，過去練習多半就是90幾桿，有時狀況好可以打到8字頭，還在努力挑戰7字頭，今天的結果還算滿意。

場邊還有另一位「嬌」點，就是高球教練「長腿Vivi」，今天首次看高國輝打球，也與他交換擊球要點，Vivi認為，高國輝開球時身體跟著手臂揚前移動，完全是全壘打王的架勢，若能將身體重心留住，開球距離一定能輕鬆超過300碼，甚至320碼，穩定性也會更高。

曾以全壘打王之姿征服棒球場的「棒球情人」高國輝，在2025雙北世壯運換上Polo衫與球桿，挑戰高爾夫35+男子組。圖／世壯運執委會提供
曾以全壘打王之姿征服棒球場的「棒球情人」高國輝，在2025雙北世壯運換上Polo衫與球桿，挑戰高爾夫35+男子組。圖／世壯運執委會提供
曾以全壘打王之姿征服棒球場的「棒球情人」高國輝，在2025雙北世壯運換上Polo衫與球桿，挑戰高爾夫35+男子組。圖／世壯運執委會提供
曾以全壘打王之姿征服棒球場的「棒球情人」高國輝，在2025雙北世壯運換上Polo衫與球桿，挑戰高爾夫35+男子組。圖／世壯運執委會提供

世壯運

延伸閱讀

「棒球情人」高球賽處女秀獻給世壯運 高國輝大讚老淡水球場

新北隊慢壘集訓備戰世壯運 地政局長慘遭球K頭

世壯運4萬人次參賽 大咖名人多...蔣萬安出賽時間曝光

中職／林益全新書談「801旅事件」 悍將有人上過大聯盟而自負

相關新聞

「棒球情人」高國輝首度挑戰世壯運高球場 大讚賽事超高CP值

曾以全壘打王之姿征服棒球場的「棒球情人」高國輝，在2025雙北世壯運換上Polo衫與球桿，挑戰高爾夫35+男子組，開啟生...

奧運跆拳道金牌「斜槓」世壯運擊劍獲佳績 陳怡安感動：找回自我

世壯運進入第三天，其中曾在奧運跆拳道項目奪得金牌國手陳怡安，也參與比賽，更斜槓挑戰「擊劍」項目，在初賽取得3勝1敗成功晉...

世壯運自由車場地賽邁入第3天 台中市運動局長親臨賽場為好手加油

「2025雙北世界壯年運動會」自由車場地賽於5月18日至5月22日在台中清水自由車場舉行，本次賽事為世界壯年運動會的重要項目，吸引來自國內外百名自行車好手參賽。台中市政府運動局長游志祥今(20)日代表

「棒球情人」高球賽處女秀獻給世壯運 高國輝大讚老淡水球場

「棒球情人」高國輝在2025年雙北世界壯年運動會不只打棒球，還跨界打起小白球，比賽處女秀就獻給世壯運，可惜還是因為太緊張、給自己壓力太大，第一輪表現不甚理想，不過他也分享世壯運的參賽感想，「我覺得很不

世壯運曲棍球賽2台灣隊登場 桃警維安防護網啟動

2025世界壯年運動會熱烈展開，曲棍球比賽今天下午在桃園市龍潭體育園區曲棍球場開賽，龍潭警方投入50名警力維護現場安全檢...

影／奧運跆拳道金牌陳怡安 參賽世壯運擊劍大陣仗受訪

兩屆獲得跆拳道示範比賽奧運金牌的陳怡安上午出賽世壯運擊劍賽事，陳怡安表示上一次這麼大陣仗受訪，大約30年前，受寵若驚，謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。