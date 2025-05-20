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世壯運自由車場地賽邁入第3天 台中市運動局長親臨賽場為好手加油

聯合新聞網／ 綜合報導
台中市運動局長游志祥(左)視察世壯運自由車場地賽。台中市運動局提供
台中市運動局長游志祥(左)視察世壯運自由車場地賽。台中市運動局提供

「2025雙北世界壯年運動會」自由車場地賽於5月18日至5月22日在台中清水自由車場舉行，本次賽事為世界壯年運動會的重要項目，吸引來自國內外百名自行車好手參賽。台中市政府運動局長游志祥今(20)日代表市長盧秀燕親赴賽事現場，為選手加油打氣，也向現場工作人員表達慰問，感謝他們的辛勞付出，尤其本次活動招募許多志工人員協助，特別感謝台中城市運動志工隊本次承接了自由車場的志工服務工作，是賽會幕後最重要的推手之一。

游局長指出，此次世壯運自由車場地賽共設個人計時賽、追逐賽、集體出發賽、計分賽、競輪賽及團隊競速賽等10餘項競賽，超過百名海內外選手報名參賽，齊聚台中同場較勁場面激烈熱血，完美詮釋了運動精神與競技魅力。本市作為本屆大會的重要合作城市之一，市府全力支持賽事舉辦，賽事由運動局召集各局處通力合作協助賽事進行，同時也邀請台中城市運動志工隊協助大會志工服務工作，一起成為打造「酷運動、酷城市」的重要力量。

台中市運動局長游志祥(中)視察世壯運自由車場地賽。台中市運動局提供
台中市運動局長游志祥(中)視察世壯運自由車場地賽。台中市運動局提供

此外，游局長也積極利用此國際平臺，深化城市間的體育交流與合作，在賽事現場與新竹市代理市長邱臣遠會面，也針對未來兩市的體育活動合作如體育人才培育、場館合作及推動全民運動等議題進行意見交流；游局長表示，台中市期待透過城市合作，不僅提升選手的競技實力，也讓更多市民享受優質的體育資源，感謝新竹與台中同樣重視體育推廣，期待未來能共同舉辦更多國際性賽事，帶動地方經濟與體育觀光發展。

運動局說明，盧市長重視台中自由車運動發展，台中市自由車場擁有全國唯一榮獲國際自由車總會UCI 認證的木質賽道，常年舉辦全國運、全大運、全中運、全國場地菁英賽及錦標賽及國際自由車經典賽，每年高達1萬6,000人次參賽，不僅建構運動城市的品牌，在自由車運動發展建立完善系統，孕育無數台中自由車國手榮登國際，包括林志勳、蕭美玉、馮俊凱及康世峰等國際級選手；台中市自由車場近年來投入逾2億元整建，進行全方位整修，全面優化自由車場的競賽與訓練環境，打造更專業完善的運動場域，本次自由車場地賽於此辦理，參賽選手對自由車場木質賽道均表示高度肯定與讚賞。而近期市府更持續爭取中央核定及補助興建「國際室內自由車館」，期盼完工後能跟戶外「台中市自由車場」搭配，從學生、成人到職業選手，均能有不同等級的場地進行訓練，打造台中「國際自由車運動園區」。

運動局說明，2025雙北世界壯年運動會有許多精彩賽事，台中市邀請市民朋友一同關注賽事，為選手們加油，共同見證壯年運動員的熱血時刻，相關資訊可至世壯運官網（https://wmg2025.tw/zh-tw/home）查詢。

世壯運自由車場地賽。台中市運動局提供
世壯運自由車場地賽。台中市運動局提供

世壯運自由車場地賽。台中市運動局提供
世壯運自由車場地賽。台中市運動局提供

世壯運自由車場地賽。台中市運動局提供
世壯運自由車場地賽。台中市運動局提供

台中市運動局長游志祥(中，黑色背心)視察世壯運自由車場地賽。台中市運動局提供
台中市運動局長游志祥(中，黑色背心)視察世壯運自由車場地賽。台中市運動局提供

世壯運

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