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「棒球情人」高球賽處女秀獻給世壯運 高國輝大讚老淡水球場

聯合新聞網／ 綜合報導
高國輝。新北市體育局提供
高國輝。新北市體育局提供

「棒球情人」高國輝在2025年雙北世界壯年運動會不只打棒球，還跨界打起小白球，比賽處女秀就獻給世壯運，可惜還是因為太緊張、給自己壓力太大，第一輪表現不甚理想，不過他也分享世壯運的參賽感想，「我覺得很不錯，推廣大家平時養成運動習慣才是這個比賽的最大宗旨。」

高國輝球員時期在2015年時因為好友胡金龍開始接觸到高爾夫，平時只能趁著比賽空檔與朋友打打球，在2023年卸下球員身分後才真正開始訓練，為了這次世壯運，高國輝還特別去找教練上課並多到球場實際下場打球，「一開始練的時候感覺自己狀況還不錯，但越接近比賽越覺得自己好像準備得不夠充足，今天第1洞下場時很緊張。」

高國輝。新北市體育局提供
高國輝。新北市體育局提供

此次世壯運高球賽制採用「史特伯弗賽制」，與一般職業賽直接計算桿數的方式不同，史特伯弗賽制以積分制來算，平標準桿可以得到2分，抓下小鳥則是3分，以此類推，若是吞下柏忌也還有1分，若吞下雙柏忌或是未完成該洞則以0分計算。

談到今天的成績，高國輝苦笑著說：「今天打得很差，都沒有抓下小鳥，只有1次保PAR，總桿數109桿，這是我打球以來最差的成績耶。」他坦言，自己今天鐵桿發揮得不理想，「短桿本來就是我比較差的地方，短桿的力道控制要更精細，細膩度是我需要多練習的地方。」

首次參加高球比賽就在具有百年歷史的「老淡水球場」揮桿，高國輝大讚球場環境很好，「因為工作跟住的地方離老淡水比較遠，我比較常在台北球場打球，但老淡水球場環境很好，這是職業球員在打的球場，難易度真的是滿難的，像是我第1洞開球就開歪，還好第2桿有救回來。」

雖然第一天表現不甚理想，但高國輝認為不會因此失去信心，「我不是專業的，第1次比賽有打完18洞已經不錯，雖然這個成績真的滿爛的，可能我給自己太大壓力也有點緊張。」他認為，看到有超過8、90歲甚至百歲人瑞也參加世壯運覺得很感動，「對我來講，世壯運用意不是在於拿多好的成績，而是要鼓勵大家不管到幾歲都可以繼續運動。」

高國輝。新北市體育局提供
高國輝。新北市體育局提供

高國輝。新北市體育局提供
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世壯運

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