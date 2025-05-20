世壯運曲棍球賽2台灣隊登場 桃警維安防護網啟動

2025世界壯年運動會熱烈展開，曲棍球比賽今天下午在桃園市龍潭體育園區曲棍球場開賽，龍潭警方投入50名警力維護現場安全檢查防護與交通疏導，首場由競賽男子組的台灣2支壯年隊伍進行預賽，只見壯年選手球場曲棍射球、拆擋球技較勁、球員輪替比賽激烈，不輸年輕曲棍球競賽。

龍潭體育園區的露天曲棍球場，是國內唯一國際曲棍球總會認證的合格曲棍球比賽場地，也是國內各級曲棍球比賽或練習場地，今年壯運會曲棍球預算及決賽程，今天至28日止，分別有休閒、競賽組男、女子組11隊參賽，包括台灣共12國選手183人，從35歲至60歲壯年男女分組比賽。

今天首場由國內的台北、ZHU YO兩支競賽組男子壯年隊伍進行預賽，每隊11至18人在國際合格球場 冒著太陽，來回奔跑傳、擋曲棍球進球，競爭激烈，精彩可期，龍潭分局在曲棍球場館進行維護安全檢查、交通疏導勤務，每天投入警力至少50人，在比賽場館出入口安檢，金屬探測器檢查有無違禁物品，警方步行巡查各處角落，確保賽事安全，如同選手專業精神，提供民眾安心觀賽。

龍潭分局長鄭文銘表示，世壯運今天下午曲棍球預賽開打，警方在比賽場地旁設置機動派出所，提升賽事期間機動應變能力及服務品質，提供警政即時諮詢與協助，結合志工團隊，維護場館周邊秩序及各項便民服務，確保比賽過程順利。