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奧運跆拳道金牌「斜槓」世壯運擊劍獲佳績 陳怡安感動：找回自我

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
兩屆獲得跆拳道示範比賽奧運金牌的陳怡安上午出賽世壯運擊劍賽事，陳怡安表示上一次這麼大陣仗受訪，大約30年前，受寵若驚，謝謝大家。記者蘇健忠／攝影
兩屆獲得跆拳道示範比賽奧運金牌的陳怡安上午出賽世壯運擊劍賽事，陳怡安表示上一次這麼大陣仗受訪，大約30年前，受寵若驚，謝謝大家。記者蘇健忠／攝影

世壯運進入第三天，其中曾在奧運跆拳道項目奪得金牌國手陳怡安，也參與比賽，更斜槓挑戰「擊劍」項目，在初賽取得3勝1敗成功晉級，不過復賽惜敗對手，止步於8強，不過陳受訪仍表示，自己最近半年才開始加緊準備，獲得這樣成績已經很滿意，且參與比賽更讓她重新認識自我。

178公分的陳怡安，15歲時就在1988年漢城奧運跆拳道雛量級（47-51公斤）示範賽中奪金，是中華隊史上第一位奪得奧運金牌榮耀的女將；1992年巴塞隆納奧運再度蟬聯金牌，退役後展現多元斜槓面貌，從記者、主持人、演員，到創立手工香皂品牌，今年世壯運更挑戰擊劍運動，更在賽場上拿下不錯成績。

陳怡安表示，原本是抱著玩耍、推廣運動心態來參加世壯運，但真的到賽場的時候還是很緊張，他從2021年開始學擊劍，但後來遇到疫情中斷，直到遇到世壯運，這半年又開始練，剛開始確實肢體有些不協調，身體會感到「很痛」，包含手指頭靈活性的變化等都需要練習，但也因為過去運動底子，沒有花太多時間就比較進入狀況。

陳怡安說，這次在場上很享受也很開心，在退役回歸家庭與工作後，很多時候會「忘記自己」，透過這次參賽歷程，讓她重新找回、關注自己，這次表現也讓他很滿意，有成功達到進入預賽目標，覺得這個過程非常感動，也鼓勵大家可以嘗試這個歷程，重新關注自我。

此外，今年亮點之一輕艇國手依勇達多父親李金河今天也參與擊劍項目，曾是1988年奧運國手的李，退役後在學校擔任體育老師，相隔40年站上賽場，內心也相當感動，雖然賽前沒有太多時間練習準備，但有特別去練習攻擊、防護角度，雖然結果沒有很理想但還是很開心，「今年8月退休後會專心練習，繼續擊劍」。

 

依勇達多今也已教練身份陪同父親到場，對於父親的準備狀況及表現也不忘虧一下，「體重要減啦」，但也表示這場賽事中看到父親已很盡力，但很多對手都是退役國手或固定練習者，比賽結果雖不盡如人意，但父親也很享受其中，「已經再看明年世壯運要不要參賽了！」

兩屆獲得跆拳道示範比賽奧運金牌的陳怡安（左一）上午出賽世壯運擊劍賽事，賽後與對手、隊友合影。記者蘇健忠／攝影
兩屆獲得跆拳道示範比賽奧運金牌的陳怡安（左一）上午出賽世壯運擊劍賽事，賽後與對手、隊友合影。記者蘇健忠／攝影
兩屆獲得跆拳道示範比賽奧運金牌的陳怡安（左）上午出賽世壯運擊劍賽事，陳怡安表示跆拳道與擊劍有部分相似，在距離感、時間差 、腳步的敏捷性，轉換上有優勢，從疫情開始學習擊劍約5年。記者蘇健忠／攝影
兩屆獲得跆拳道示範比賽奧運金牌的陳怡安（左）上午出賽世壯運擊劍賽事，陳怡安表示跆拳道與擊劍有部分相似，在距離感、時間差 、腳步的敏捷性，轉換上有優勢，從疫情開始學習擊劍約5年。記者蘇健忠／攝影

世壯運

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