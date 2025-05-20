奧運跆拳道金牌「斜槓」世壯運擊劍獲佳績 陳怡安感動：找回自我

世壯運進入第三天，其中曾在奧運跆拳道項目奪得金牌國手陳怡安，也參與比賽，更斜槓挑戰「擊劍」項目，在初賽取得3勝1敗成功晉級，不過復賽惜敗對手，止步於8強，不過陳受訪仍表示，自己最近半年才開始加緊準備，獲得這樣成績已經很滿意，且參與比賽更讓她重新認識自我。

178公分的陳怡安，15歲時就在1988年漢城奧運跆拳道雛量級（47-51公斤）示範賽中奪金，是中華隊史上第一位奪得奧運金牌榮耀的女將；1992年巴塞隆納奧運再度蟬聯金牌，退役後展現多元斜槓面貌，從記者、主持人、演員，到創立手工香皂品牌，今年世壯運更挑戰擊劍運動，更在賽場上拿下不錯成績。

陳怡安表示，原本是抱著玩耍、推廣運動心態來參加世壯運，但真的到賽場的時候還是很緊張，他從2021年開始學擊劍，但後來遇到疫情中斷，直到遇到世壯運，這半年又開始練，剛開始確實肢體有些不協調，身體會感到「很痛」，包含手指頭靈活性的變化等都需要練習，但也因為過去運動底子，沒有花太多時間就比較進入狀況。

陳怡安說，這次在場上很享受也很開心，在退役回歸家庭與工作後，很多時候會「忘記自己」，透過這次參賽歷程，讓她重新找回、關注自己，這次表現也讓他很滿意，有成功達到進入預賽目標，覺得這個過程非常感動，也鼓勵大家可以嘗試這個歷程，重新關注自我。

此外，今年亮點之一輕艇國手依勇達多父親李金河今天也參與擊劍項目，曾是1988年奧運國手的李，退役後在學校擔任體育老師，相隔40年站上賽場，內心也相當感動，雖然賽前沒有太多時間練習準備，但有特別去練習攻擊、防護角度，雖然結果沒有很理想但還是很開心，「今年8月退休後會專心練習，繼續擊劍」。

依勇達多今也已教練身份陪同父親到場，對於父親的準備狀況及表現也不忘虧一下，「體重要減啦」，但也表示這場賽事中看到父親已很盡力，但很多對手都是退役國手或固定練習者，比賽結果雖不盡如人意，但父親也很享受其中，「已經再看明年世壯運要不要參賽了！」