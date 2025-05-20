國手許志傑隔10年再戰世壯運 50m蝶式奪銅「享受比賽」
世壯運賽程進入第三天，游泳項目今仍在北市大天母校區詩欣館舉行，今日亮點之一就是曾是台灣蝶式紀錄保持人、前國手許志傑相隔10年再度參加比賽，在50m蝶式獲得銅牌，許表示，比賽很興奮、很開心找回當年選手的感覺，雖然成績沒有預期好，有種「心有餘力不足」感，但很享受當下。
今年滿37歲許志傑過去多次代表中華隊征戰各大國際賽事，參加兩屆奧運和三屆亞運，並在2008年北京奧運200公尺蝶式取得佳績進入復賽，成為台灣當時首位進入奧運複賽男子選手，退役後則大北市大任教，現為水上運動學系系主任，本屆世壯運是相隔10年後再度踏度比賽，但速度還是很跨，在蝶式50m項目游出28秒10成績。
許志傑受訪笑稱這次比賽明顯感受到「心有餘，力不足」，知道怎麼樣可以取得好成績，原本這場設定想要游27秒，比以對上學生前陣子世大運拿8金劉姵吟為目標，想說用以前比賽狀態來游減少換氣加快游泳，但忽略年齡考量，游到最後體力有點消耗。
許志傑也說，學生得知他要比賽，這幾天也鼓勵他下水，還不斷叫他熱身、出項目給他做，但因為體力無法跟年輕人一樣好，陸上訓練比較沒準備，水上就是平常有游泳課就一起下水保持水感，但比完賽覺得很開心，找回過去比賽感覺，心態上也很興奮，很享受比賽。
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