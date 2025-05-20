黃仁勳問百歲秘訣 羽球頑童妙回「多看美女」

輝達執行長黃仁勳在台颳起旋風，得知同台參加世壯運開幕式的「羽球頑童」林友茂高齡一○四歲，好奇詢問長壽秘訣；林友茂幽默回答「多看美女」，引起全場大笑。

黃仁勳與林友茂都是十七日世壯運開幕式的聖火代表，兩人分別代表「科技」、「共融」的大會主題，有趣的互動發生在開幕式後。

當時，林友茂拿著平板請黃仁勳簽名，黃得知林高齡一○四歲相當驚訝，詢問長壽秘密；林透過翻譯得知問題，不假思索回答「多看美女」，還以手指著周圍的女性，引起哄堂大笑，黃仁勳也微笑以對。

今年世壯運最高齡選手是一○五歲的泰國籍薩旺，林友茂是此次賽會的次高齡選手。林務局退休的他有四名女兒，和九十七歲的妻子住在台中市西區。

林友茂耳聰目明、老當益壯，沒有三高等健康問題，旁人每次喊他爺爺時，他都幽默地說「叫我老頑童就好」。談起養生秘訣，他說，運動是保持健康的泉源，五十歲接觸羽球，從此結下不解之緣，「多說好話、多存好心、多做好事」則是他的人生哲學。