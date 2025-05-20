聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳問百歲秘訣 羽球頑童妙回「多看美女」

聯合報／ 記者洪子凱劉懿萱／連線報導

輝達執行長黃仁勳在台颳起旋風，得知同台參加世壯運開幕式的「羽球頑童」林友茂高齡一○四歲，好奇詢問長壽秘訣；林友茂幽默回答「多看美女」，引起全場大笑。

黃仁勳與林友茂都是十七日世壯運開幕式的聖火代表，兩人分別代表「科技」、「共融」的大會主題，有趣的互動發生在開幕式後。

當時，林友茂拿著平板請黃仁勳簽名，黃得知林高齡一○四歲相當驚訝，詢問長壽秘密；林透過翻譯得知問題，不假思索回答「多看美女」，還以手指著周圍的女性，引起哄堂大笑，黃仁勳也微笑以對。

今年世壯運最高齡選手是一○五歲的泰國籍薩旺，林友茂是此次賽會的次高齡選手。林務局退休的他有四名女兒，和九十七歲的妻子住在台中市西區。

林友茂耳聰目明、老當益壯，沒有三高等健康問題，旁人每次喊他爺爺時，他都幽默地說「叫我老頑童就好」。談起養生秘訣，他說，運動是保持健康的泉源，五十歲接觸羽球，從此結下不解之緣，「多說好話、多存好心、多做好事」則是他的人生哲學。

黃仁勳 養生 羽球 世壯運

延伸閱讀

黃仁勳旋風燒桃園2校 COMPUTEX演講開放報名即秒殺

黃仁勳現身美超微演講站台 梁見後大讚AI天才

幕後／黃仁勳最後鍾情士林北投 最大關鍵蔣萬安親自出馬

黃仁勳：通用機器人將開啟下一個兆級美元產業

相關新聞

楊勇緯牽線 法國網紅世壯運奪冠

世壯運第二天，各賽場有不少亮點。卅一歲的法國網紅、柔道教練盧卡斯，連闖四關獲得冠軍，他興奮地說：「五歲開始練柔道，這是第...

3對3銀髮籃球超熱血 侯友宜應援世壯運

世壯運三對三籃球銀髮組昨天開打，平均年齡七十六歲的黃鴻禧、董建華、倪光毅奔馳全場，雖最終以八比十五不敵對手，但仍展現韌性...

游泳現場動線亂 世壯運選手錯過比賽

世壯運游泳賽場被批評賽事動線混亂、檢錄方式反覆，有選手清晨四時起床、七時到場，最後卻未能參賽，還有國外選手因更衣室無熱水...

黃仁勳問百歲秘訣 羽球頑童妙回「多看美女」

輝達執行長黃仁勳在台颳起旋風，得知同台參加世壯運開幕式的「羽球頑童」林友茂高齡一○四歲，好奇詢問長壽秘訣；林友茂幽默回答...

世壯運／選手凌晨4點起床卻沒比到賽 執委會：將協助補賽

世壯運進入第二天，不過仍有不少問題，包含天母游泳賽事場館詩欣館動線混亂，檢錄方式反覆，導致有民眾4點起床、7點到場會最後...

議員批世壯運場地漏水、新北晚會餐點多澱粉又受潮

雙北世壯運17日登場，新北多名議員質詢問，世壯運問題不斷，包括賽場漏水、新北歡迎晚會餐點多是澱粉、受潮等情況。新北副市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。