游泳現場動線亂 世壯運選手錯過比賽

世壯運游泳賽場被批評賽事動線混亂、檢錄方式反覆，有選手清晨四時起床、七時到場，最後卻未能參賽，還有國外選手因更衣室無熱水及髒亂，露出嫌惡表情；世壯運執委會表示已改善。

一名選手指出，前天上午七時趕到天母比賽游泳，但現場動線一塌糊塗，工作人員叫號「中文講不清楚，英文也含含糊糊」，沒將賽程、分組貼出讓選手參考，最後是貼出QRcode叫選手自行掃描，後來，工作人員也不喊號碼，要選手自己查，他一直沒被喊到，上前詢問才發現已錯過比賽。

一名巴西籍選手也抱怨，比賽當下竟然是男女一起比，他認為應該要分開，完賽還必須在現場等，無法即時得知名次，他認為這些缺失可以更精進。還有更衣室置物櫃鎖壞了，裡面一堆垃圾，包括用過的衛生紙、口罩、醫院藥袋，外國選手露出嫌惡表情。

世壯運執委會表示，前天游泳賽事有兩位選手向裁判和技術代表反映檢錄狀況，委員會已安排讓他們補游，成績如果在前三名會補發獎牌；更衣間經檢查後，冷熱水都沒問題，賽事期間將維持一至兩小時巡檢及清潔一次。

世壯運也成為昨天新北議會質詢焦點，包括賽場漏水、新北歡迎晚會餐點多是澱粉等情況。新北副市長劉和然說，場地有瑕疵缺失會立即改善，選手之夜會重點不在飲食，而是呈現新北民俗、新北特產。