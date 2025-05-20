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3對3銀髮籃球超熱血 侯友宜應援世壯運

聯合報／ 記者張策／新北報導
平均年齡七十六歲的倪光毅（左）、黃鴻禧（左二）、董建華（右）挑戰世壯運三對三籃球賽，新北市長侯友宜（右二）前往應援。記者張策／攝影
平均年齡七十六歲的倪光毅（左）、黃鴻禧（左二）、董建華（右）挑戰世壯運三對三籃球賽，新北市長侯友宜（右二）前往應援。記者張策／攝影

世壯運三對三籃球銀髮組昨天開打，平均年齡七十六歲的黃鴻禧、董建華、倪光毅奔馳全場，雖最終以八比十五不敵對手，但仍展現韌性，讓現場觀戰的新北市長侯友宜忍不住豎起大拇指直誇「體力真的很好」。

「我們早上打一場，下午又打一場，很累，但開心。」退役的國家級裁判倪光毅笑著說。

這支銀髮戰隊是在運動中心結識的老球友，都是籃球場上的老面孔，幾人從年輕就熱愛打球，年歲漸長仍維持每周三、四天到球場報到。他們平常都是打全場五對五的比賽，對於三對三比賽較不熟悉，但知道有世壯運這個國際舞台後，三人一拍即合。黃鴻禧說，「我們志同道合，體力也還可以，就來挑戰看看」。

比賽前段雙方防守強度都很大，比分維持在四比四僵持不下，中後段台灣隊靠中距離與切入連連得手，進入後段，對手突然外線火燙，三分球連發反超比分，台灣隊雖展現韌性，幾度追平，最終仍因體力不繼、防守端出現幾次失誤，讓對手掌握空檔再度投中三分球，殺死比賽。

儘管無緣晉級，三位老將絲毫不以為意，累得滿身汗水也藏不住笑意。董建華說，「我們沒有什麼嗜好，就喜歡打籃球，能打到這把年紀，還能一起代表台灣出賽，真的很開心。」他們用汗水證明熱愛運動可以跨越年齡，體力或許會衰退，但對籃球的熱情永不老去。

籃球 侯友宜 世壯運

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