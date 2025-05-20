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楊勇緯牽線 法國網紅世壯運奪冠

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱／台北報導
世壯運第二天，卅一歲法國柔道教練盧卡斯（右）奪冠，高呼「第一次拿世界冠軍」，感謝偶像「柔道男神」楊勇緯賽前陪練，笑說自己超愛雞排和熱炒，賽後終於可以開懷大吃。圖／世壯運執委會提供
世壯運第二天，卅一歲法國柔道教練盧卡斯（右）奪冠，高呼「第一次拿世界冠軍」，感謝偶像「柔道男神」楊勇緯賽前陪練，笑說自己超愛雞排和熱炒，賽後終於可以開懷大吃。圖／世壯運執委會提供

世壯運第二天，各賽場有不少亮點。卅一歲的法國網紅柔道教練盧卡斯，連闖四關獲得冠軍，他興奮地說：「五歲開始練柔道，這是第一次拿世界冠軍」，他感謝台灣「柔道男神」楊勇緯賽前協助訓練，直言「控制體重忌口多日，賽後要遍嘗台灣美食」。

盧卡斯（Lucas Schaefer）熱愛柔道，在去年巴黎奧運期間，透過知名YouTuber「酷的夢」幫忙見到偶像楊勇緯，兩人一起吃飯、拍片，楊告知台灣舉辦二○二五年世壯運，因此決定來台挑戰。

昨天，他在九十公斤量級比賽連勝四場，其中第一場僅花十二秒就以「釣袖進腰」獲得「一勝」，冠軍戰對上地主選手張昊維，雙方拚戰一分十三秒後，盧卡斯以壓制獲勝。

「我第一次拿到世界冠軍…」盧卡斯說，五歲開始接觸柔道，柔道如今是他的工作，每天與學生一起訓練、比賽，他非常熱愛這項運動，很感謝楊勇緯和北市大教練們陪練，他還不忘誇讚偶像「勇緯太厲害了，在七十公斤量級裡應是世界最頂尖的選手」。

盧卡斯說，「我超愛雞排和熱炒」，賽前很多東西忌口，如今成功奪牌，要嘗嘗台灣美食。「酷」表示，盧卡斯預計在台停留兩周，到處看看並品嘗美食。

九十五歲陳彥地（左）昨在世壯運男子五十公尺仰式比賽游出冠軍，開心與兒子陳文仁合影。記者林伯東／攝影
九十五歲陳彥地（左）昨在世壯運男子五十公尺仰式比賽游出冠軍，開心與兒子陳文仁合影。記者林伯東／攝影

台灣選手則在游泳池畔繳出亮麗成績。九十五歲陳彥地昨在五十Ｍ仰式男子（年齡九十五＋）組，以一分卅一秒奪下金牌，前天一百公尺仰式也奪冠的他笑著說，能有如此體力，要感謝兒子連續五年半每周陪他游泳二次、每次八百公尺，目前累計游了五百五十公里，紀錄還要繼續推進。

陳彥地的家人說，老先生前天一百仰游了三分廿七秒，比平常多兩秒，可能是中午沒睡覺，昨天五十仰也比平常慢了三秒，不過，今年九十五歲，相當不容易。他則說，每天都會騎腳踏車、練氣功、深呼吸，「身體不適，深呼吸就能改善」。

鑑識警官謝伯韶以卅八秒成績奪下五十Ｍ仰式女子（年齡三十五＋）組銀牌。她說，專項是自由式，仰式是試水溫，平常工作忙碌，下班運動能紓解工作壓力，過去大多參加鐵人三項、斯巴達賽事，已到國外參加六次警消運動會，在鐵人三項都第一。

此外，六十一歲的中華隊亞奧帕運國手劉文章也參加射擊比賽，在帕拉十公尺空氣步槍站姿（男子年齡三十＋）率先登場，以六○五點七分射下金牌，他開心喊話，「我還可以再拚十年，打到打不動為止」。

網紅 楊勇緯 柔道 世壯運

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