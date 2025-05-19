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世壯運／選手凌晨4點起床卻沒比到賽 執委會：將協助補賽

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
世壯運進入第二天，不過仍有不少問題，包含天母游泳賽事場館詩欣館動線混亂，檢錄方式反覆，導致有民眾4點起床、7點到場會最後卻未比到賽，甚至有國外選手因更衣室無熱水及髒亂，露出嫌惡表情。圖／取自世壯運官網
世壯運進入第二天，不過仍有不少問題，包含天母游泳賽事場館詩欣館動線混亂，檢錄方式反覆，導致有民眾4點起床、7點到場會最後卻未比到賽，甚至有國外選手因更衣室無熱水及髒亂，露出嫌惡表情。圖／取自世壯運官網

世壯運進入第二天，不過仍有不少問題，包含天母游泳賽事場館詩欣館動線混亂，檢錄方式反覆，導致有民眾4點起床、7點到場會最後卻未比到賽，甚至有國外選手因更衣室無熱水及髒亂，露出嫌惡表情。執委會表示，已協助反應選手重新比賽，更衣室也有派駐官員沒1到2小時定期巡檢。

一名選手指出，一早4點起床、6點感到天母詩欣館比賽，7點多到現場，不料現場動線一塌糊塗，現場工作人員叫號，「中文講不清楚，英文也含含糊糊」也沒有將賽程、分組都貼上讓選手可以參考，最後貼出QRcode叫選手自行掃描。

該選手質疑，後來工作人員也不喊號碼，要選手自己查，他一直沒喊到上前詢問工作人員，發現已錯過比賽，讓他質疑為何賽程混亂，也沒辦法事先公告比賽賽程，或是分好每一組檢錄時間，反而要大家早上9點來乾等。

一名巴西籍選手也抱怨，比賽當下竟然是男女一起比，他認為應該要分開，且比完賽還必須要在現場等，無法即時得知名次，需等待所有賽事結束，認為可以更加精進。還有民眾抱怨，更衣室的置物櫃鎖都壞了，裡面一堆垃圾，包括用過的衛生紙、口罩、醫院藥袋等，甚至沐浴間沒熱水，外國選受露出嫌惡表情，「丟臉死了」。

執委會表示，昨天游泳賽事有兩位選手有向裁判和技術代表反應，委員會已安排讓他們補游，成績如果在前三名，會補發獎牌；至於更衣間問題經檢查後，冷熱水都沒問題，派駐官每一到兩小時都會安排巡檢及清潔。

此外，議員洪健益今天也在財建部門質詢批評資訊局建置世壯運官方網站含報名系統和App花費高達4351萬元，App於5月正式上線後，載人數有1萬6367人，但現存App人數為1萬5410人，報名選手多達2萬5950人，選手使用率卻僅55.5%。資訊局長趙式隆坦言，確實是因為App的使用體驗並不理想，後續將請政風針對行政瑕疵調查。

世壯運

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