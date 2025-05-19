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議員批世壯運場地漏水、新北晚會餐點多澱粉又受潮

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
雙北世壯運17日登場，新北多名議員質詢問，世壯運問題不斷，包括賽場漏水、新北歡迎晚會餐點多是澱粉、受潮等情況。記者劉懿萱／攝影
雙北世壯運17日登場，新北多名議員質詢問，世壯運問題不斷，包括賽場漏水、新北歡迎晚會餐點多是澱粉、受潮等情況。記者劉懿萱／攝影

雙北世壯運17日登場，新北多名議員質詢問，世壯運問題不斷，包括賽場漏水、新北歡迎晚會餐點多是澱粉、受潮等情況。新北副市長劉和然說，場地有瑕疵缺失都會立即改善，而昨晚會重點不在飲食，而是新北民俗、新北特產「不知為何評價不好。」

市議員張嘉玲今質詢指，樹林紅土網球場凹凸不平，市府賽前才倉促整修，結果外面下大雨、場內下小雨，觀眾席上方屋頂漏水，現場還是選手休息區與工作人員記分區，批評市府場地巡檢不確實。此外，台北市歡迎晚宴餐點及座位才被人家罵翻了，新北市歡迎晚會跟北市相比根本沒有兩樣，晚會餐點是金牛角、魚酥、台式馬卡龍、粽子、雞蛋糕，魚酥放到軟掉、很多外國選手席地而坐飲食，這真的是國際賽事的活動嗎？

市議員顏蔚慈也說，臉書「靠北世壯運」粉專，每天反應世壯運狀況頻傳的大小事，包括民眾參加網球比賽，現場缺乏賽務引導與報到資訊，選手在場邊枯等不知何時上場，賽程混亂連裁判都感困惑。此外，社群中大量志工反映資訊不透明、無人處理，志工無償付出卻被迫承擔市府缺失帶來的民怨，令人心寒。

劉和然說，總檢查過程中當下沒看到的問題，發現後市府就立即處理。世壯運是亞洲第一場，總希望辦好，新北市有瑕疵缺失會立即改、發現問題立即解決；另外晚宴部分，每個活動辦理的時候都有它的特性，昨天安排的是民俗、新北特產，晚會重點不在飲食是輕食，不知為何評價不好。

體育局局長洪玉玲說，樹林紅土網球中心有對比賽紅土場地作整修，漏水問題是檢查後才下雨，問題在半小時之內就解決。她坦言，該場地民國88年完工，確實比較老舊，只跟技術代表、行政代表就比賽主要部分總檢查，沒有檢查到那麼細，發現漏水原因是建築物排水系統的矽利康老化導致，市府已請廠商進駐。

雙北世壯運17日登場，新北多名議員質詢問，世壯運問題不斷，包括賽場漏水、新北歡迎晚會餐點多是澱粉、受潮等情況。記者劉懿萱／攝影
雙北世壯運17日登場，新北多名議員質詢問，世壯運問題不斷，包括賽場漏水、新北歡迎晚會餐點多是澱粉、受潮等情況。記者劉懿萱／攝影

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