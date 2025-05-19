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楊勇緯牽線！法國柔道教練盧卡斯奪金牌 自曝留台2周「最愛雞排熱炒」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
世壯運賽程進入第二天有不少亮點選手陸續出賽，包含法國柔道教練盧卡斯（Lucas Schaefer），成功在柔道項目中取得4連勝奪下金牌。圖／世壯運執委會提供
世壯運賽程進入第二天有不少亮點選手陸續出賽，包含法國柔道教練盧卡斯（Lucas Schaefer），成功在柔道項目中取得4連勝奪下金牌。圖／世壯運執委會提供

世壯運賽程進入第2天有不少亮點選手陸續出賽，包含法國柔道教練盧卡斯（Lucas Schaefer）靠著「柔道男神」楊勇緯賽前助攻以及YouTuber好友「酷」的加油下，4連勝拿下金牌；中華隊亞奧帕運國手劉文章也在射擊項目中以605.7分，雙雙奪下金牌，盧卡斯也表示為比賽忌口多日，結束後將繼續留在台灣吃美食，包含他最愛雞排跟熱場。

盧卡斯今在90公斤級的比賽大秀肌肉，第一場只花12秒就以「釣袖」獲得「一本」提前拿下勝利，第二場吉爾吉斯選手退賽，只有最後一場與同樣三戰全勝的台將張昊維廝殺1分13秒後，盧卡斯才以10秒壓制拿下勝利，以四戰全勝拿下金牌。

盧卡斯賽後拿下金牌興奮表示，「我第一次拿到世界冠軍了！」他表示，他從5歲就開始接觸柔道，柔道更是他的工作，每天與學生一起訓練、比賽，非常熱愛這項運動，更很感謝楊勇緯和北市大教練、跟他陪練取得很好效果，更是今天有好表現關鍵，不忘誇讚「勇緯太厲害了，在70公斤級別裡面應該是世界最頂尖的選手。」

面對接下來規畫，盧卡斯表示，「我超愛雞排和熱炒」，但因為比賽關係特定準備，很多東西都忌口，如今成功奪牌，身為好友的網紅「酷」表示，盧卡斯這次來比賽非常緊張，在法國沒有實戰或訓練賽的機會，只能做些運動維持體能，盧卡斯也預計在台灣停留兩周到處看看及品嚐美食。

此外，中華隊亞奧帕運國手61歲劉文章也參加世壯運射擊項目，在帕拉10公尺空氣步槍站姿（男子年齡30+）率先登場，以605.7分射下金牌，今年再花鉅資添購新槍備戰比賽，每一發射擊依舊「惜彈如金」，因為1分之差往往就影響名次，最終收下甜美果實，對於退休絕不輕言，喊話「我還可以再拼10年，打到打不動為止。」

中華隊亞奧帕運國手劉文章也在射擊項目中以605.7分奪下金牌。圖／世壯運執委會提供
中華隊亞奧帕運國手劉文章也在射擊項目中以605.7分奪下金牌。圖／世壯運執委會提供

世壯運

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