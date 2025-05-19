平均76歲！銀髮球員征戰世壯運「就是愛打籃球」

世壯運3對3籃球銀髮組18日開打，場上奔馳的是三位平均年齡76歲的銀髮選手—黃先生、董先生與倪先生。雖然台灣隊最終以8比15不敵對手，但仍展現韌性，讓現場觀戰的侯友宜也忍不住豎起大拇指，直誇「投得高、又準，體力真的很好！」

這支銀髮戰隊，是在運動中心結識的老球友。倪先生是退役A級裁判，黃與董先生則是籃球場上的老面孔，幾人從年輕就愛打球，即使年歲漸長，仍維持一周三到四天在球場報到的習慣。「我們早上打一場，下午又打一場，很累，但開心，」倪先生笑說。

三對三對他們而言並不熟悉，平常打的都是全場五對五，但知道有「世壯運」這個國際舞台後，三人一拍即合，「我們志同道合，體力也還可以，就來挑戰看看。」

比賽前段雙方防守強度都很大，比分維持在4:4僵持不下，中後段台灣隊依靠中距離與切入連連得手，現場觀眾為之一振；但進入後段，對手突然外線火燙，三分球連發反超比分，台灣隊雖展現韌性，幾度追平，最終仍因體力不繼、防守端出現幾次失誤，讓對手掌握空檔再度投中三分球、殺死比賽。

儘管無緣勝利，三位老將不以為意，滿身汗水中藏不住笑意，「我們沒有什麼嗜好，就喜歡打籃球，能打到這把年紀，還能一起代表台灣出賽，真的很開心。」