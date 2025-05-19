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林郁婷暖心對104歲林友茂喊「有事要叫我」 網狂讚：太溫暖了

聯合新聞網／ 綜合報導
2025年世壯運種子聖火儀式，由「恰恰」彭政閔（左一）、奧運拳后林郁婷（右一）、104歲全球最年長羽球選手林友茂（右二）、金馬影后張艾嘉（左二），以及輝達執行長黃仁勳（中），5位來自不同領域的代表共同種下樹苗。記者曾原信／攝影
2025年世壯運種子聖火儀式，由「恰恰」彭政閔（左一）、奧運拳后林郁婷（右一）、104歲全球最年長羽球選手林友茂（右二）、金馬影后張艾嘉（左二），以及輝達執行長黃仁勳（中），5位來自不同領域的代表共同種下樹苗。記者曾原信／攝影

2025年世界壯年運動會在17日開幕，世壯運種子聖火儀式，由「恰恰」彭政閔、奧運拳后林郁婷、104歲全球最年長羽球選手林友茂、金馬影后張艾嘉，以及輝達執行長黃仁勳，5位來自不同領域的代表共同種下樹苗。其中，林郁婷在台上向104歲的林友茂暖心地說「有事要叫我喔！」讓許多網友不禁大讚她太溫暖了。

根據《聯合新聞網》報導，開幕典禮有1萬8000人左右進場，林郁婷手戴金色拳擊手套進場，彭政閔雖沒拿球棒，也做出專業的揮棒動作；104歲林友茂相當勇健，不時秀出可愛逗趣的肢體動作，林郁婷和彭政閔更上前扶他上台；緊接著是氣質出眾的張艾嘉，最後現身的黃仁勳，更是掀起當晚典禮最高潮，全場歡聲雷動。

當時林郁婷微笑遞給104歲的林友茂樹苗時，對他說「有事要叫我喔！」並拍拍他的背，這一幕在Threads分享後，許多人大讚「林郁婷說有事要叫她特別有說服力，這就是溫柔的巨人嗎？」、「真是有禮貌又有教養」、「她私下也很有禮貌」、「說溫柔的話，打有力的拳」、「看過郁婷原生家庭的故事，讓我更敬佩她，學拳擊是為了保護遭遇家暴的媽媽。即使童年經歷這些磨難，仍然能保持溫柔、謙虛有禮，真的好敬佩她」、「好暖的婷婷」。

雙北世壯運各項比賽中，皆有令人敬佩的得獎者，如昆凌的90歲爺爺羅倫斯，在標槍、100公尺與200公尺的短跑比賽，奪得1金2銀，他認為長壽的秘訣就是「心情愉快，平時多跟孫輩一起運動」；而在游泳賽程中，今年79歲的日籍選手Katsuhisa UMEHARA在男子年齡75+組50公尺蛙式競賽中奪金，他也在頒獎時高舉標語表示，「謝謝台灣311地震時抗震救災」，讓許多觀眾熱烈鼓掌。

聖火 林郁婷 彭政閔 世壯運

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