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天氣炎熱考驗大！當世壯運選手後盾 新北啟動全方位醫療應變機制
2025年雙北世壯運正如火如荼進行，為期14天賽事，今天是第2天。新北市衛生局超前部署，賽前便安排好醫療與公共衛生應變機制，從場館急救、選手健康管理到防疫監控，打造醫療防護網，當2萬5千名國內外選手後盾。
時序入夏，天氣炎熱，選手上場前若熱身不足，很容易造成傷害，場邊醫護人員也嚴陣以待。
新北衛生局長陳潤秋說，此屆賽事設於新北、桃園共計27個競賽場館，新北市衛生局整合新北與桃園緊急醫療資源，在場館內外設置41處醫護站，動員醫師277人次、護理師496人次與救護技術員797人次，配置291台救護車待命，連結新北17家與桃園10家急救責任醫院，建置「醫療後送綠色通道」與即時聯繫網絡，一旦發生突發狀況，可迅速將傷病患送往適切醫療機構，加速傷病患就醫流程，把握黃金救援時效。衛生局也調派近百人進駐主營運中心與各場館應變中心，即時整合資訊、調度資源，全面提升應變效率。
5月17日是賽事第一天，新北及桃園各競賽場館，共計26名參賽選手受傷前往醫護站，其中有21人獲得即時處置後返回賽場，另外有5人因扭傷或撕裂傷較為嚴重，由救護車送往醫院接受專業治療，均已順利出院。
陳潤秋說，新北全方位醫療應變機制有展現即時應變、迅速後送與精準處置的高效率，為選手提供安心無憂的競賽環境。
此次賽會期間另一個醫療亮點是中醫義診服務，新北市公會主導，聯合北北基宜共35名中醫師參與，協助來自世界各國的參賽選手及時處理運動傷害，也提供體能調理建議。
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