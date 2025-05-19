快訊

藍營曝最新民調！賴總統明就職周年 逾半民眾憂1事、對關稅戰沒信心

輝達選址士北科 新壽解約或租賃？游淑慧質詢猛追

獨／金城國中翁師過往不雅考題再曝光 家長怒轟校方「放任成災」

聽新聞
0:00 / 0:00

天氣炎熱考驗大！當世壯運選手後盾 新北啟動全方位醫療應變機制

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市衛生局長陳潤秋視察世壯運競賽場館醫護站，了解選手傷情及處置流程。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局長陳潤秋視察世壯運競賽場館醫護站，了解選手傷情及處置流程。圖／新北市衛生局提供

2025年雙北世壯運正如火如荼進行，為期14天賽事，今天是第2天。新北市衛生局超前部署，賽前便安排好醫療與公共衛生應變機制，從場館急救、選手健康管理到防疫監控，打造醫療防護網，當2萬5千名國內外選手後盾。

時序入夏，天氣炎熱，選手上場前若熱身不足，很容易造成傷害，場邊醫護人員也嚴陣以待。

新北衛生局長陳潤秋說，此屆賽事設於新北、桃園共計27個競賽場館，新北市衛生局整合新北與桃園緊急醫療資源，在場館內外設置41處醫護站，動員醫師277人次、護理師496人次與救護技術員797人次，配置291台救護車待命，連結新北17家與桃園10家急救責任醫院，建置「醫療後送綠色通道」與即時聯繫網絡，一旦發生突發狀況，可迅速將傷病患送往適切醫療機構，加速傷病患就醫流程，把握黃金救援時效。衛生局也調派近百人進駐主營運中心與各場館應變中心，即時整合資訊、調度資源，全面提升應變效率。

5月17日是賽事第一天，新北及桃園各競賽場館，共計26名參賽選手受傷前往醫護站，其中有21人獲得即時處置後返回賽場，另外有5人因扭傷或撕裂傷較為嚴重，由救護車送往醫院接受專業治療，均已順利出院。

陳潤秋說，新北全方位醫療應變機制有展現即時應變、迅速後送與精準處置的高效率，為選手提供安心無憂的競賽環境。

此次賽會期間另一個醫療亮點是中醫義診服務，新北市公會主導，聯合北北基宜共35名中醫師參與，協助來自世界各國的參賽選手及時處理運動傷害，也提供體能調理建議。

新北市衛生局在世壯運期間提供中醫義診服務，協助來自世界各國的參賽選手及時處理運動傷害，強化國內外參與者對中醫的認識與信賴。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局在世壯運期間提供中醫義診服務，協助來自世界各國的參賽選手及時處理運動傷害，強化國內外參與者對中醫的認識與信賴。圖／新北市衛生局提供

世壯運

延伸閱讀

新北畫設逾5千處黃線、貨車格 交通局：接送送貨更安心

助一臂之力！新北防災企業添新血 合作企業突破500家

駁綠營批評 侯友宜：新北選手之夜跳得開心吃得開心

新北男疑不熟路況猛撞分隔島 車輛四腳朝天意外瞬間曝

相關新聞

楊勇緯鼓勵拚世壯運 法國盧卡斯熱愛台灣想吃雞排

透過台灣「柔道男神」楊勇緯鼓勵報名世壯運，法國柔道選手盧卡斯（Lucas Schaefer）今天在男子90公斤級摘下金牌...

天氣炎熱考驗大！當世壯運選手後盾 新北啟動全方位醫療應變機制

2025年雙北世壯運正如火如荼進行，為期14天賽事，今天是第2天。新北市衛生局超前部署，賽前便安排好醫療與公共衛生應變機...

79歲日籍泳將世壯運奪金 賽後一舉「不忘2011」超暖心

雙北世壯運游泳賽程中，今年79歲的日籍選手Katsuhisa UMEHARA在男子年齡75+組50公尺蛙式競賽中奪金，他...

駁綠營批評 侯友宜：新北選手之夜跳得開心吃得開心

2025世界壯年運動會本周登場，17日晚間於市民廣場舉辦選手歡迎晚會，新北市長侯友宜今視察新北市土城中央路1、2段人行道...

美女警花50仰奪銀 她曝被帶往看台區：動線可以更好

雙北世壯運第二天游泳賽程，50M仰式女子（年齡35+）組，美女警花謝伯韶以38秒成績奪下銀牌。她說，專項是自由式，其實仰...

世壯運／獨占武林 95歲陳彥地游泳仰式再奪金

雙北世壯運第二天游泳賽程，高齡95歲的陳彥地今天繼續挑戰50M仰式男子（年齡95+）組，以1分31秒成績再度奪下金牌。他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。