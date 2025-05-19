燒臘店老闆參加世壯運「丟飛盤」 網打趣：研發新上菜方式？

2025雙北世界壯年運動會5月17日在台北大巨蛋舉辦開幕式，全球有110個國家壯年選手參與，而在開幕式上，包括奧運拳擊金牌林郁婷、棒球名將彭政閔、金馬影后張艾嘉、羽球選手林友茂共襄盛舉，輝達執行長黃仁勳也壓軸登場，擔任聖火代表，象徵運動、文化跟科技的跨界連動。

日前有位網友在臉書社團「信義區三兩事」分享，位在吳興街的某一間燒臘店，原本店家是週一營業，卻貼出店休公告，從紅色公告紙可見，店休原因為「老闆世壯運丟飛盤」，短短的字句讓許多網友笑翻。

許多網友表示，「老闆平常應該是用餐盤練習」、「老闆進八強了」、「老闆加油！」、「太帥了吧」、「老闆：『我在開發最新的上菜方式』」、「這家很好吃，老闆加油」、「老闆加油，我們週二再去吃」。

2025雙北世壯運報名總人數2萬5950人，包含國內1萬9400人、國外6550人，海外選手以香港、日本、澳大利亞、中國大陸、蒙古、美國為大宗。今年有不少高齡選手，2名百歲人瑞分別是104歲國內羽球頑童林友茂，報名羽球雙打，以及最高齡的泰國選手薩旺105歲，參加田徑100公尺、鉛球、鐵餅、標槍，讓人刮目相看。

世壯運主辦單位統計，70至80歲選手，國內533人、國外505人；80至90歲選手，國內69人、國外77人；90至100歲選手，國內7人、國外6人；100歲以上選手，國內、國外各1人。