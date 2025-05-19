79歲日籍泳將世壯運奪金 賽後一舉「不忘2011」超暖心

雙北世壯運游泳賽程中，今年79歲的日籍選手Katsuhisa UMEHARA在男子年齡75+組50公尺蛙式競賽中奪金，他在頒獎時高舉標語表示「謝謝台灣311地震時抗震救災」，引起現場觀眾熱烈掌聲，隨後更特別與現場維安的員警合照致意，讓員警有感獎牌背後不只榮耀還有溫暖，將全程堅守崗位，確保活動安全及秩序無虞。

據悉，Katsuhisa UMEHARA今早在頒獎時手舉標語，上頭寫著「謝謝台灣抗震救災，不會忘記恩情2011」，激動表示「感謝台灣在2011年日本311大地震時的援助，我永遠不會忘記！」，引起現場觀眾熱烈掌聲。

賽後他特別與在比賽現場維護秩序的士林分局員警合影留念，分局長陳瑞基也加入其中，Katsuhisa UMEHARA說，感謝警方在賽事期間辛勤付出，讓賽事順利舉行。

警方說，Katsuhisa UMEHARA暖心舉動讓員警有感，賽事獎牌背後除了榮耀還有溫暖，將持續確保活動安全及秩序無虞，讓來自各國的參賽者能安心比賽，盡情發揮實力，讓世界看見台灣的友善與力量。