駁綠營批評 侯友宜：新北選手之夜跳得開心吃得開心

2025世界壯年運動會本周登場，17日晚間於市民廣場舉辦選手歡迎晚會，新北市長侯友宜今視察新北市土城中央路1、2段人行道整體改善工程時表示，晚會不僅有豐富本土表演，還提供多樣地方小吃，「是一個令人感動的夜晚。」不過活動在社群上也出現正反評價，包含用餐空間與服務細節等，引發部分民眾與議員關注。

侯友宜指出，晚會氣氛非常熱烈，選手們在表演中主動參與、互動熱情，「尤其是電音三太子一出場，大家跟著起舞，分享地方文化的喜悅，整個現場融入一體。」他強調市府會持續努力，讓選手與市民都留下難忘回憶。

新北市議員張嘉玲則批評，雖然活動提供粽子、雞蛋糕、魚酥等在地點心，但現場塑膠椅少、無人巡場協助清理，選手多席地而坐，場面形同「遊民模式」，質疑這樣的安排是否符合世界級賽事規格。她也說，新北與台北兩場選手招待相比「半斤八兩」，都有待加強。

社群平台Threads上也出現大量貼文與留言，有網友直呼「表演很精彩，整個晚上很開心」，也有民眾形容「真的像嘉年華」，更笑說「雞蛋糕是整晚最讚的小點」。不少外籍選手也被電音三太子吸引，紛紛拍照錄影、熱情參與。留言中更有網友感嘆，「終於看到正面一點的新聞」。