美女警花50仰奪銀 她曝被帶往看台區：動線可以更好

雙北世壯運第二天游泳賽程，50M仰式女子（年齡35+）組，美女警花謝伯韶以38秒成績奪下銀牌。她說，專項是自由式，其實仰式是來試試水溫，明天也會參加混合式。另外，媒體詢問整體動線及成績公布，她說，可以更好些，她報到後被帶去看台區，走一圈才到選手檢錄區。

這次以仰式50公尺游出38秒成績，謝伯韶認為成績可以更好，但其實仰式是來試水溫，專項是自由式。她說，剛剛的比賽過程中游到一半有點斷掉，可能是前面來的時候沒有時間暖身。

身為鑑識官的謝伯韶分享，工作內容像是CSI，需要在刑案現場採集DNA、指紋，現在主要承辦的是DNA鑑定，工作也會分成現場及實驗室，兩邊都有待過，不過現在以實驗室居多。

她說，工作雖然忙碌，但是抓緊下班時間運動，也能紓解工作壓力。過去一直都有參加鐵人三項、斯巴達賽事，在大學時也參加大專盃比過游泳，國外參加6次警消運動會，在鐵人三項賽事都第一。

謝伯韶這次報名了50M仰式、200M混合式、50M自由式、100 M自由式，鐵人三項全程。鍛鍊的項目包含健身房肌力訓練為主，去輔助游泳、跑步、腳踏車，但也會格外小心不要讓自己訓練到受傷，因此賽前伸展很重要。