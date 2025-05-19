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警犬出動！世壯運桃園蘆竹高爾夫賽安檢 警乘球車巡邏

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
拉布拉多警犬「蒟蒻」和「CoCo」身穿帥氣的執勤背心，在領犬員的引導下，穿梭於球場的各個角落。記者周嘉茹／翻攝
拉布拉多警犬「蒟蒻」和「CoCo」身穿帥氣的執勤背心，在領犬員的引導下，穿梭於球場的各個角落。記者周嘉茹／翻攝

世界壯年運動會正如火如荼地展開，其中高爾夫球賽場在桃園市蘆竹區台北高爾夫俱樂部，為了讓所有參與者都能安心享受賽事，桃園市警察局蘆竹分局與警犬隊、鑑識中心進行聯合安全檢查，確保場地安全。

這次安檢任務中，可愛又盡責的拉布拉多警犬「蒟蒻」和「CoCo」身穿執勤背心，在領犬員的引導下穿梭於球場各個角落，用靈敏的鼻子仔細嗅聞，任何可疑的氣味都逃不過牠們的「法鼻」，無論是置物櫃、草地邊，甚至是看似不起眼的角落，都有牠們認真工作的身影。

蘆竹警分局表示，為了確保世壯運期間所有人的安全，警方絕不鬆懈任何環節。透過專業警犬的協助，能更有效率地偵測出潛在的危險物品，像是爆裂物、毒品等。分局長楊贊鈞也提醒，為維護賽場秩序與安全，請民眾務必遵守規定，切勿攜帶以下物品進入場館：

一、槍枝彈藥及刀械爆裂物

二、易燃、易爆及化學危險物品

三、可能干擾賽事進行的物品（例如：大聲公、擴音器）

四、未經許可的飛行器（例如：空拍機、遙控飛機等）

五、其他可能危害他人或影響賽事進行的物品

世壯運高爾夫球賽場，因高爾夫球場幅員廣闊，警方利用高爾夫球車巡邏。記者周嘉茹／翻攝
世壯運高爾夫球賽場，因高爾夫球場幅員廣闊，警方利用高爾夫球車巡邏。記者周嘉茹／翻攝
拉布拉多警犬「蒟蒻」和「CoCo」身穿帥氣的執勤背心，在領犬員的引導下，穿梭於球場的各個角落。記者周嘉茹／翻攝
拉布拉多警犬「蒟蒻」和「CoCo」身穿帥氣的執勤背心，在領犬員的引導下，穿梭於球場的各個角落。記者周嘉茹／翻攝

高爾夫 警犬 世壯運

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