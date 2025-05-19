世壯運後台花絮！黃仁勳問百歲羽球頑童長壽法寶 獲4字神回覆

2025雙北世界壯年運動會5月17日晚間在台北大巨蛋辦開幕式，吸引全球逾110個國家與地區的壯年選手參與。開幕式上，輝達執行長黃仁勳擔任聖火代表，在後台與104歲羽球頑童林友茂有段互動，黃仁勳好奇詢問長壽秘訣，林友茂幽默地用中文回應：「多看美女」，展現幽默感。

2025世壯運聖火點燃儀式邀請5位各領域代表，包括奧運拳擊金牌林郁婷、棒球名將彭政閔、金馬影后張艾嘉、羽球選手林友茂，以及壓軸現身的黃仁勳，象徵運動、文化與科技的跨界串聯。黃仁勳登場時掀起高潮。

後台也很有趣，黃仁勳得知同台的林友茂已104歲，相當驚訝，好奇詢問長壽的秘密，林友茂用中文回應：「多看美女」，讓旁人都笑了。

2025雙北世壯運報名總人數2萬5950人，包含國內1萬9400人、國外6550人，海外選手以香港、日本、澳大利亞、中國大陸、蒙古、美國為大宗。今年有不少高齡選手，2名百歲人瑞分別是104歲國內羽球頑童林友茂，報名羽球雙打；最高齡是泰國選手薩旺105歲，參加田徑100公尺、鉛球、鐵餅、標槍，讓人刮目相看。

世壯運主辦單位統計，70至80歲選手，國內533人、國外505人；80至90歲選手，國內69人、國外77人。90至100歲選手，國內7人、國外6人。100歲以上選手，國內、國外各1人。

林友茂家住台中西區，他耳聰目明、老當益壯，沒有三高等健康問題，當旁人喊他爺爺時，他會幽默地說「叫我老頑童就好」。他是林務局公務員退休，育有4個女兒，和妻子同住，另一半也高齡97歲。

談起養生秘訣，林友茂說，運動是他保持健康的泉源，50歲接觸羽球，從此結下不解之緣。多說好話、多存好心、多做好事，也是他的人生哲學。