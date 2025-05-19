富邦金響應世壯運 逾200員工參賽

「二○二五雙北世界壯年運動會」五月十七日盛大開幕，富邦金控延續長期對於體育的支持，除擔任世壯運官方贊助夥伴，更號召逾兩百位員工踴躍參賽、近一百位員工擔任這次賽事志工，透過實際行動力挺台灣國際賽事與城市行銷。

世界壯年運動會開幕當天，富邦金控除了在現場設置應援攤位，更有超過兩百名員工組成Team Fubon富邦代表隊以及應援團隊，和Fubon Angels、富邦勇士隊吉祥物比爾一起參與世壯運開幕遊行，為每一位選手加油打氣。

富邦金控自二○二一年擘畫「低碳、數位、激勵、影響」四大策略為永續願景，其中「激勵」策略的重要主軸之一即為持續推動員工友善健康活動。這次世壯運富邦金員工參加項目包括田徑、槌球、棒壘球、定向越野、自行車、網球、高爾夫、鐵人三項等項目。

此外，富邦金控近期成立「有志一同」志工平台，首波活動即是號召近百位員工擔任世壯運賽事期間志工，協助選手現場諮詢、交通指引、醫護協助以及頒獎典禮等事宜，希望發揮企業影響力，為台灣運動觀光進而為社會盡一份心力。

富邦金控及子公司每年投入逾五億元資金，擁有職籃（富邦勇士）、職棒（富邦悍將）、成棒（富邦公牛），除冠名和主辦多項國際賽事，更積極培育及贊助許多台灣菁英選手，是台灣最挺體育的企業之一，並已連續十六年榮獲教育部體育署「體育推手獎」的肯定，更是國內擁有最多「運動企業認證標章」的金融業之一。