世壯運新北選手之夜 不畏雨神吃肉粽看廟會

二○二五雙北世壯運第一天賽事結束，新北市府昨晚在市民廣場辦「選手歡迎晚會」，中外選手端著石門肉粽、金牛角、淡水魚酥等特產點心觀賞表演，新北市長侯友宜說，選手之夜等於台灣之夜，辦得愈在地就愈國際。

昨天下午新北下雨，現場架起大型雨棚、數千張塑膠椅及小圓桌，幸運的是，晚間七時許雨勢停歇，讓選手能好好享受屬於他們的歡迎晚會。

現場約二千五百人同樂，不少外籍選手參加。

選手歡迎晚會以「鼓藝、獅王、神將」為主題，開場由天馬戲創作劇團揭幕，結合音樂劇與馬戲表演。

接續登場的九天民俗技藝團，帶來三段演出，分別是神仙祈福慶豐年、蜈蚣鼓、潮官將，將廟會文化轉化為舞台藝術，展現信仰與藝術交融的精神。

朴子電音三太子團結合街舞與傳統陣頭的跨界演出，掀起高潮，最後壓軸表演是享譽國際的優人神鼓，帶給觀眾直搗內心深處的感官體驗。

侯友宜說，除了用文化跟全世界交流，也透過胖卡呈現新北傳統美食；世壯運不僅是場體育盛會，更是場融合藝術、文化與在地情感的城市慶典，藉由歡迎晚會迎接各國選手，希望讓世界看見新北。

前晚在台北大巨蛋舉行的世壯運開幕式頗受好評，侯友宜說，開幕典禮讓人震撼，都要歸功幕後、幕前夥伴齊心努力。