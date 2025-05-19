世壯運超熱血 105歲泰籍選手豪擒2金

雙北世壯運昨第一天賽程，大會最高齡的一○五歲泰國選手薩旺在標槍及一百公尺短跑拿下雙金，歌手周杰倫妻子昆凌的爺爺、九十歲澳洲選手羅倫斯拿下標槍金牌、一百公尺短跑銀牌；台灣八十八歲「噴射機阿嬤」林潘秀雲則留下女子一百公尺金牌。

九十七歲開始參加高齡田徑賽的薩旺說，看到好友生病臥床，提醒自己要活得健康，養成每天早上健走習慣。

國小校長退休的薩旺，他從沒想過有一天能成為運動員，但開始運動後身心變健康，比賽也認識很多志同道合朋友，藉此遊山玩水，希望未來能繼續比賽，拿到更多「世界冠軍」。

藝人昆凌的九十歲爺爺羅倫斯拿下標槍金牌、一百公尺短跑銀牌。記者葉信菉／攝影

周杰倫夫妻未到場替爺爺加油，但有打電話祝賀關心。羅倫斯被問到如何保持健康、長壽？他兒子先插話「我爸爸不吃綠色蔬菜」，全場哄堂大笑。羅倫斯隨即表示，平常會跟孫子、晚輩們一起做運動，除了維持健康，還可增進感情。

羅倫斯細數來台超過卅次，強調能夠享受、完成比賽的感覺很棒。他接下來還有二百公尺短跑等三項目要出賽，兒孫希望他盡力就好、不要受傷，「我們以他為榮」。

國內高齡選手也獲獎無數。「噴射機阿嬤」林潘秀雲在女子一百公尺短跑奪金，台北市長蔣萬安特地到場加油助陣。六十三歲時被醫生診斷出有退化性關節炎的她，堅持靠運動復健、不願置換人工關節，因此開啟「運動員第二春」。林潘秀雲七十歲時在一百公尺項目跑出十五點一四秒，連同齡男選手都自嘆不如。

有「噴射機阿嬤」之稱的林潘秀雲在一百公尺短跑拿下冠軍。記者葉信菉／攝影

游泳池畔也傳出陣陣驚嘆聲。九十七歲女選手唐成瑤參加女子五十公尺蛙式，以二分廿七秒奪金，受訪時直說「好開心」，想不到這麼老了還可以參加國際比賽。四歲開始學游泳的她，至今維持夏天游泳、冬天走路運動的習慣，高喊要向一百歲前進。

高齡九十五歲的陳彥地在仰式一百公尺奪金，身為五十公尺蝶式、五十公尺仰式、一百公尺仰式九十至九十四歲紀錄保持人的他，對自己表現不太滿意，認為疲憊影響狀態。孫女特地設計團體服象徵家人的愛與支持，他稱長壽祕訣是不抽菸、不喝酒，「吃得下、睡得著、想得開」就能保持身體健康。

世壯運報名總人數二萬五九五○人，有二名百歲人瑞。一○四歲國內「羽球頑童」林友茂報名羽球雙打，最高齡的薩旺則參加田徑一百公尺、鉛球、鐵餅、標槍比賽。

九十至一百歲選手，國內七人、國外六人；八十至九十歲選手，國內六十九人、國外七十七人。