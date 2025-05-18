世壯運游泳館遭空髒亂、選手未比到賽 執委會駁斥：與事實不符

世壯運賽程第一天，舉行多項賽程，但也被民眾點出不少問題，包含位於天母游泳競賽場館台北市立大學天母校區詩欣館，除了賽前遭點出置物櫃壞掉，更有民眾指出比賽叫號碼僅有中文，未有英文翻譯，還有人錯過比賽，現場一團亂。執委會表示，場佈前一天都已佈置完成，並有專人協助選手顧東西，賽事當天也有翻譯協助外籍選手。

紀錄片製片人賀照緹昨天發文指出，賽前一天去比賽場練習 順便熟悉場地，結果進到更衣室，看到一排又一排取之不盡的置物櫃，但無奈所有的鎖都故障，鎖不起來，甚至每個置物櫃都有垃圾，「環顧四週幾乎都是外籍選手，如果她們想練習完去血拚一下順便退稅，會帶著護照吧？錢錢和信用卡也不會少吧？鎖哪裡？」看到這些外籍選手嫌惡表情，讓她覺得很丟臉。

更有民眾在臉書「靠北世壯運」粉專指控，今天游泳比賽從早上9點開始，賽會主辦方盡到早上8點40才開始佈置場地，會場牆上也未張貼賽程表，不少選手焦急等待，好不容易等到工作人員叫號，卻只有中文沒有英文，甚至有人還因此錯過比賽，現場一團亂也引發批評。

世壯運執委會澄清，場館桌椅等設備業於前一天已佈置完成，而選手比賽時換下之衣物會由競賽助理一人一件置物籃協助看管，針對場館翻譯問題，均有配置具備英文能力的A級裁判執行賽務，並安排英語競賽助理協助非中文母語選手進行引導與說明，確保溝通無礙，選手因網路影響檢錄者也都依裁判決定妥為安排。