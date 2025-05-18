世壯運新北歡迎晚會 優人神鼓、九天民俗登台嗨翻全場
2025雙北世界壯年運動會17日登場，新北市府今晚在市民廣場舉行「選手歡迎晚會」，現場架起大型雨棚、數千張塑膠椅及小圓桌，選手拿著一盤新北特產點心，觀賞優人神鼓、九天民俗技藝團表演，氣氛火熱。不過現場圓桌較少，不少選手只能把椅子當桌子用，略顯侷促。
新北市長侯友宜說，選手之夜等於台灣之夜，辦的越在地就越國際，用文化跟全世界交流，透過胖卡呈現新北傳統美食。而世壯運不僅是一場體育盛會，更是一場融合藝術、文化與在地情感的城市慶典，藉由歡迎晚會迎接各國選手，更希望透過文化交流，讓世界看見新北。
選手歡迎晚會以「鼓藝、獅王、神將」為主題，邀集優人神鼓、九天民俗技藝團、天馬戲創作劇團與朴子電音三太子團輪番演出。開場由天馬戲創作劇團揭幕，結合音樂劇與馬戲，接續登場的九天民俗技藝團，以神仙祈福慶豐年、蜈蚣鼓、潮官將三段演出，將廟會文化轉化為舞台藝術，展現信仰與藝術交融的精神。朴子電音三太子團結合街舞與傳統陣頭的跨界演出掀起高潮，最後壓軸由享譽國際的優人神鼓，帶給現場觀眾直搗內心深處的感官體驗。
而表演讓不少外國選手眼睛為之一亮，紛紛舉手同樂或用手機搶拍，但有選手抱怨雖然表演很好，但動線亂、通知資訊不明確，且部分介紹沒有英文，外國選手恐無法理解內容；也有其他選手認為，晚會比北市辦得好一些，食物精緻美觀。
文化局說，除歡迎晚會外，新北市府也在市民廣場、環狀線板橋站南廣場舉辦城市派對，邀請市民朋友與選手共襄盛舉，活動涵蓋文化體驗、市集、美食餐車與多元表演，設有30個文化體驗攤位與10輛胖卡美食車，從丟沙包、麵茶DIY到客家擂茶、天燈手作、越南捲紙與原住民串珠，讓在地文化與國際文化交匯共融。
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