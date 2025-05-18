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台鐵和仁至崇德雙向不通 雙鐵加開班次公路聯防疏運

侯友宜出席2025雙北世界壯年運動會新北歡迎晚會

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
新北市長侯友宜今晚在板橋新北市政府前市民廣場主持2025雙北世界壯年運動會歡迎晚會，歡迎來自世界各國的運動員及世壯運嘉賓。IMGA國際壯年運動總會會長布卡（Sergii Bubka）也蒞臨，歡迎晚會本國選手及國際選手一同合影。記者林俊良／攝影
新北市長侯友宜今晚在板橋新北市政府前市民廣場主持2025雙北世界壯年運動會歡迎晚會，歡迎來自世界各國的運動員及世壯運嘉賓。IMGA國際壯年運動總會會長布卡（Sergii Bubka）也蒞臨，歡迎晚會本國選手及國際選手一同合影。記者林俊良／攝影

新北市長侯友宜今晚在板橋新北市政府前市民廣場主持2025雙北世界壯年運動會歡迎晚會，歡迎來自世界各國的運動員及世壯運嘉賓。IMGA國際壯年運動總會會長布卡（Sergii Bubka）也蒞臨，受到新北市長侯友宜的熱烈歡迎。

侯友宜致詞表示：2025雙北世壯運，藉由選手歡迎晚會，展示臺灣「越在地、越國際」的表演藝術文化特色與魅力，歡迎來自世界各地的運動愛好者共襄盛舉，歡迎晚會將提供本國選手及國際選手一個交流的場合。

2025雙北世界壯年運動會歡迎晚會，今晚在新北市民廣場舉行。IMGA國際壯年運動總會會長布卡（Sergii Bubka）也蒞臨，與國際選手交流合影。記者林俊良／攝影
2025雙北世界壯年運動會歡迎晚會，今晚在新北市民廣場舉行。IMGA國際壯年運動總會會長布卡（Sergii Bubka）也蒞臨，與國際選手交流合影。記者林俊良／攝影
2025雙北世界壯年運動會歡迎晚會，歡迎來自世界各國的運動員及世壯運嘉賓。新北市長侯友宜致詞表示：藉由選手歡迎晚會，展示臺灣「越在地、越國際」的表演藝術文化特色與魅力，歡迎來自世界各地的運動愛好者共襄盛舉。記者林俊良／攝影
2025雙北世界壯年運動會歡迎晚會，歡迎來自世界各國的運動員及世壯運嘉賓。新北市長侯友宜致詞表示：藉由選手歡迎晚會，展示臺灣「越在地、越國際」的表演藝術文化特色與魅力，歡迎來自世界各地的運動愛好者共襄盛舉。記者林俊良／攝影

世壯運

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