世壯運／老當益壯！105歲泰籍選手豪奪2金 高齡泳將分享長壽秘訣

世壯運首日不少賽程展開，今天也有不少高齡選手在賽場上取得佳績，包含大會最高齡105歲泰國籍選手Janpram在台北田徑場豪奪2金；游泳賽場上高齡95歲、全國紀錄保持人陳彥地也獲得仰式100公尺金牌，更分享「吃得下、睡得著、想得開」就是他的長壽秘訣。

本屆大會最高齡105歲泰國選手Sawang Janpram今天參與標槍、田徑（年齡100+）賽事，雙雙獲得金牌，Janpram分享，他從97歲開始比賽，除了看見自己好朋友生病臥床，自己不想變得像他一樣，加上女兒也有在運動，身體變得很健康，開始早上健走習慣。

Janpram分享，自己以前是國小校長從來沒想過有一天會成為運動員，但自從開始運動後，覺得身心都變得更健康，也因為比賽認識很多國際上朋友，也藉此到處遊山玩水，希望自己未來能繼續比賽，拿到更多世界冠軍，也鼓勵大家多多運動有益身體健康。

同樣高齡95歲的陳彥地今天也成功在游泳仰式100m男子（年齡95+）奪下金牌，身為50公尺蝶式、50公尺仰式和100公尺仰式90-94歲紀錄保持人的他，對於自己今天表現並不太滿意，認為疲憊影響狀態，但還是很感謝兒子及家人今天陪伴，甚至每周陪他游2次泳，5年來累積550公里，今天孫女還設計團體服，象徵著家人的愛與支持。

陳彥地也分享長壽秘訣，他不抽菸、不喝酒，更保持自由自在沒有壓力的心情讓自己健康，讓孩子們不用擔心，就不會太過約束他，只要「吃得下、睡得著、想得開」自然而然就能保持身體健康。