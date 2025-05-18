圖輯／昆凌90歲爺爺參加世壯運 首日摘一金一銀

2025雙北世界壯年運動會今天登場，知名藝人昆凌的爺爺羅倫斯（Lawrence）以高齡90歲之姿出賽，參加包括100公尺、200公尺短跑，以及標槍、鐵餅與鉛球等田徑項目。

在今天上午率先登場的「男子90歲以上標槍」項目中，羅倫斯以出色的12公尺12成績成功奪金，旗開得勝。隨後於下午進行的100公尺短跑中，他再添一面銀牌，首日賽事就抱回兩面獎牌。

賽事期間，孫女昆凌因工作未能親自到場，但特別致電向爺爺表達祝賀與鼓勵。羅倫斯也表示，這已是他第30次來台，對能在台灣參加這場盛會、認識來自世界各地的朋友，感到非常開心。當被問及健康與長壽的秘訣時，羅倫斯笑稱：「保持快樂最重要。」