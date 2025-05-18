快訊

新城老街幾乎沒人！花蓮端午連假住房率低於3成 旅宿業者分析原因

台鐵和仁至崇德間列車因大雨停駛 大水淹過橋面畫面曝光

中美貿易煙硝再起？陸對美歐日台共聚聚甲醛課反傾銷稅 對美最高74.9%

圖輯／昆凌90歲爺爺參加世壯運 首日摘一金一銀

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
2025雙北世界壯年運動會今天登場，知名藝人昆凌的爺爺羅倫斯（Lawrence）下午參加100公尺短跑中，他再添一面銀牌，首日賽事就抱回兩面獎牌。記者葉信菉／攝影
2025雙北世界壯年運動會今天登場，知名藝人昆凌的爺爺羅倫斯（Lawrence）下午參加100公尺短跑中，他再添一面銀牌，首日賽事就抱回兩面獎牌。記者葉信菉／攝影

2025雙北世界壯年運動會今天登場，知名藝人昆凌的爺爺羅倫斯（Lawrence）以高齡90歲之姿出賽，參加包括100公尺、200公尺短跑，以及標槍、鐵餅與鉛球等田徑項目。

在今天上午率先登場的「男子90歲以上標槍」項目中，羅倫斯以出色的12公尺12成績成功奪金，旗開得勝。隨後於下午進行的100公尺短跑中，他再添一面銀牌，首日賽事就抱回兩面獎牌。

賽事期間，孫女昆凌因工作未能親自到場，但特別致電向爺爺表達祝賀與鼓勵。羅倫斯也表示，這已是他第30次來台，對能在台灣參加這場盛會、認識來自世界各地的朋友，感到非常開心。當被問及健康與長壽的秘訣時，羅倫斯笑稱：「保持快樂最重要。」

世壯運 昆凌

延伸閱讀

昆凌90歲爺爺世壯運首日奪一金一銀 兒子曝「昆凌有打來」

百歲人瑞都愛的健康零食 長壽專家揭重點是不加奶油

在世壯運發光！昆凌90歲爺爺今天進帳1金

昆凌90歲爺爺參加世壯運！超驚人體力周董也喊讚

相關新聞

2025雙北世壯運精采開幕 台中市鄭照新副市長：自由車場地賽在台中

2025雙北世界壯年運動會昨(17)晚在台北大巨蛋舉行盛大開幕典禮，現場融合文化、慶典與嘉年華氛圍，來自世界各國的貴賓及選手一同參與盛會。台中市副市長鄭照新受邀代表市長盧秀燕出席，向來自世界各地的運動

只差1字！世壯運蒙古籍選手跑錯場地 警協助叫車趕比賽

有2名參加2025世界壯年運動會的蒙古籍鉛球選手，今天中午12時許跑錯比賽場地到板橋體育館，板橋派出所員警獲報前往了解，...

【重磅快評】未見「脫中入北」 只見賴總統任性消失術

雙北世壯運昨晚登場，現場上萬名選手、來賓和無數網友，同步見證賴清德總統的「任性消失術」。由於「AI教父」黃仁勳意外現身，...

昆凌90歲爺爺世壯運首日奪一金一銀 兒子曝「昆凌有打來」

雙北世壯運本周末正式開幕，首日就有不少高齡選手比賽，其中女星昆凌高齡90歲爺爺羅倫斯今天也出現在台北田徑場參與標槍與田徑...

大逆轉！世壯運宣傳看板「四邊包繩-不打洞」字樣 蔣市府又背黑鍋

針對世壯運宣傳看板出現「四邊包繩-不打洞」一事，北市建管處嚴正澄清，該廣告看板是民間自行製作，並非官方製作張貼。針對外界...

世壯運97歲唐成瑤出戰 50公尺蛙式奪金

2025雙北世界壯年運動會17日登場，97歲的唐成瑤今參加女子50公尺蛙式賽事，以2分27秒的成績奪下金牌。唐賽後受訪說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。